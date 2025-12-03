Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Р усия блокира достъпа до американската онлайн платформа за игри Roblox, като я обвини, че разпространява екстремистко съдържание и насърчава „ЛГБТ пропаганда“.

Руският медиен регулатор Роскомнадзор посочи, че „неподходящо съдържание, което може да има отрицателно влияние върху духовното и моралното развитие на децата“ е широко разпространено на тази платформа.

Русия блокира сайтове заради призиви към самоубийство

„Децата в играта са подложени на сексуален тормоз, изнудвани са да предоставят интимни снимки и са принуждавани да извършват развратни действия и насилие“, пише в изявлението, цитирано от АФП.

Платформата, която позволява на потребителите да създават свои собствени игри и да ги споделят с други, е била най-изтегляната мобилна игра в Русия през 2023 г., според „Ведомости“.

Около 100 милиона души по света я използват ежедневно, като децата под 13 години представляват около 40% от потребителите ѝ през 2024 г., според компанията.

Потребителите започнаха да съобщават за проблеми с достъпа до играта в Русия по-рано, според сайтове, които наблюдават прекъсвания в интернет.

Roblox беше забранена от други страни, включително Катар, Ирак и Турция, главно поради опасения, свързани с безопасността на децата, докато американските щати Тексас и Луизиана заведоха дело срещу приложението по същата причина.

Roblox Corporation твърди, че модерира цялото съдържание чрез човешки контрол и инструменти за изкуствен интелект.

Русия обвини "Google" и "YouTube" в тероризъм

Русия многократно е заплашвала да забрани чуждестранни сайтове в рамките на това, което защитниците на правата считат за по-широка опити на властите да контролират и наблюдават използването на интернет.

Руският медиен регулатор обяви миналата седмица, че обмисля да забрани WhatsApp, втората по популярност услуга за съобщения в страната, с мотива, че не успява да предотврати „престъпността“.