Свят

Русия блокира популярната платформа за игри Roblox

Това е била най-изтегляната мобилна игра в Русия през 2023 г.

3 декември 2025, 21:21
Русия блокира популярната платформа за игри Roblox
Източник: БТА

Р усия блокира достъпа до американската онлайн платформа за игри Roblox, като я обвини, че разпространява екстремистко съдържание и насърчава „ЛГБТ пропаганда“.

Руският медиен регулатор Роскомнадзор посочи, че „неподходящо съдържание, което може да има отрицателно влияние върху духовното и моралното развитие на децата“ е широко разпространено на тази платформа.

Русия блокира сайтове заради призиви към самоубийство

„Децата в играта са подложени на сексуален тормоз, изнудвани са да предоставят интимни снимки и са принуждавани да извършват развратни действия и насилие“, пише в изявлението, цитирано от АФП.

Платформата, която позволява на потребителите да създават свои собствени игри и да ги споделят с други, е била най-изтегляната мобилна игра в Русия през 2023 г., според „Ведомости“.

Около 100 милиона души по света я използват ежедневно, като децата под 13 години представляват около 40% от потребителите ѝ през 2024 г., според компанията.

Потребителите започнаха да съобщават за проблеми с достъпа до играта в Русия по-рано, според сайтове, които наблюдават прекъсвания в интернет.

Roblox беше забранена от други страни, включително Катар, Ирак и Турция, главно поради опасения, свързани с безопасността на децата, докато американските щати Тексас и Луизиана заведоха дело срещу приложението по същата причина.

Roblox Corporation твърди, че модерира цялото съдържание чрез човешки контрол и инструменти за изкуствен интелект.

Русия обвини "Google" и "YouTube" в тероризъм

Русия многократно е заплашвала да забрани чуждестранни сайтове в рамките на това, което защитниците на правата считат за по-широка опити на властите да контролират и наблюдават използването на интернет.

Руският медиен регулатор обяви миналата седмица, че обмисля да забрани WhatsApp, втората по популярност услуга за съобщения в страната, с мотива, че не успява да предотврати „престъпността“.

Източник: БГНЕС    
Русия Roblox Роскомнадзор
Последвайте ни
Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, полицията реагира

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, полицията реагира

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

Българите ударно купуват евро

Българите ударно купуват евро

pariteni.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Могерини твърди, че е невинна

Могерини твърди, че е невинна

Свят Преди 38 минути

Тя вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Любопитно Преди 3 часа

Това написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Пари Преди 5 часа

Знанието е крилото, с което се издигаш по-високо

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

България Преди 5 часа

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Свят Преди 5 часа

Тестовете имитирали оригиналните продукти

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

България Преди 6 часа

Децата от гимназията често преминават през железопътната линията

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Елиминационна битка и сблъсък за имунитет очакват финалистите на екстремното предаване тази вечер

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

България Преди 6 часа

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

България Преди 6 часа

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Свят Преди 6 часа

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

България Преди 6 часа

Документът ще служи като наръчник за младите разследващи и полицаи при първоначалния оглед на местопроизшествиет

<p>Студент изчезна край замъка на Дракула в Румъния</p>

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Свят Преди 6 часа

18-годишният Джордж Смит последно е съобщил за хипотермия и изтощение, докато се движел сам в планината Бучеги

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Свят Преди 6 часа

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Свят Преди 7 часа

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 7 часа

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

България Преди 7 часа

Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg

Синдром на коледнaта елха - какво е това и кой страда от него

Edna.bg

Гуендолин Кристи и перуката, която почти провали вечерта ѝ — най-забавният моден гаф на седмицата (СНИМКИ)

Edna.bg

Стоилов: Позорен резултат, вината е моя

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Брентфорд 1:0, греда на гостите

Gong.bg

Нови протести в София и страната срещу управлението

Nova.bg

След 1 януари: Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

Nova.bg