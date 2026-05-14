Ключови преговори в Пекин: Срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин започна

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

С рещата между президентите на Китай Си Цзинпин и на САЩ Доналд Тръмп в Пекин започна.

В началото на заседанието, в което участват разширените делегации на двете страни, двамата лидери си размениха любезности пред камерите на журналистите, които бяха допуснати само до началото на срещата.

"It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/WZkoGeVqhv — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Във встипътелното си слово Си направи препратка към древногръцки историк, за да изрази надежда, че САЩ и Китай могат да избегнат конфликт помежду си, предаде "Асошиейтед пре"с. По думите му историята, светът и неговият народ питат "дали двете страни могат да преодолеят "Капана на Тукидид" и да изградят нов модел на отношения между двете световни сили".

Той използва понятие, която е популярно в областта на външнополитическите изследвания. То представлява схващане, че когато нововъзникваща сила заплашва да измести традиционната сила, резултатът често пъти е война.

Терминът идва от описанието на Тукидид на опустошителната Пелопонеска война между Атина и Спарта, която китайският президент спомена в словото си. "Тъкмо възходът на Атина и страхът, който предизвикал този възход в Спарта, направили войната неизбежна", каза Си.

Китайският лидер подчерта висотата на момента за двете световни сили и каза, че въпросът пред Китай и САЩ е "дали двете страни могат да работят заедно за надмогване на предизвикателствата и осигуряване на по-голяма стабилност на света".

"Можем ли ние за благото на нашите два народа и в името на бъдещето на човечеството да изградим по-светло бъдеще в нашите двустранни отношения?", попита китайският лидер.

Във встъпителното си слово пред репортерите в началото на срещата Тръмп направи само косвена препратка към трудностите в миналото в дългогодишните си отношения със Си.

Те включват две търговски войни, напрежение заради американската подкрепа за Тайван – и недоволството на американския лидер от Пекин заради борбата с износа на химически прекурсори за производство на наркотичното вещество фентанил.

Той не спомена нищо и за различията им по отношение на войната в Иран.

"Вие сте велик лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но така или иначе ще го кажа, защото е вярно", каза Тръмп.

Преди това двамата президенти застанаха рамо до рамо, докато слушаха националните химни преди началото на срещата.

Те преминаха по червен килим и направиха преглед на строените почетни гвардейски части. Двамата се спряха за миг и пред десетки деца, които махаха с цветя в ръцете по време на официалната церемония пред Голямата зала на народа в Пекин, където се организира срещата на върха.