Звездата от „Спасители на плажа“ Брукс Нейдър скъса роклята си преди появата на червения килим

Моделът и актриса Брукс Нейдър преживя критичен момент преди появата си на Fox Upfronts 2026. 29-годишната звезда, която влиза в ролята на Селене в новия римейк на „Спасители на плажа“, едва не остана без тоалет буквално четири минути преди началото

13 май 2026, 17:34
Б рукс Нейдър претърпя неочакван инцидент с гардероба си точно преди големия си момент под светлините на прожекторите.

29-годишният модел и актриса присъства на FOX Upfronts 2026 в Ню Йорк, за да промотира новата версия на хитовия сериал „Спасители на плажа“, но на косъм избегна сериозен гаф, докато се подготвяше за червения килим.

Тя сподели снимка в профила си в Instagram, на която стои пред огледало в малка съблекалня с напълно разкопчан гръб на роклята си, като бялото ѝ дантелено бельо се вижда през пролуката.

„Когато изскочиш от роклята си 4 минути преди началото на шоуто!!! Класика“, написа тя под кадъра, добавяйки емоджита, показващи едновременно смях и отчаяние.

Нейдър последва публикацията с втора снимка, на която екип я зашива директно в облеклото. „Четири земни ангела ме зашиват обратно в тази рокля“, коментира тя.

В крайна сметка моделът на Sports Illustrated позира на червения килим в изящна червена мини рокля с дълбоко деколте – препратка към емблематичния цвят, носен от спасителите в оригиналния сериал. Тя заложи на изчистена визия с минималистични аксесоари и небрежни къдрици.

В новата адаптация на продукцията Нейдър влиза в образа на Селене – един от капитаните на спасителния екип на плажа „Зума“. Макар пред медиите тя да определи ролята си като „момент, в който се ощипваш, за да повярваш, че е истина“, част от феновете изразиха скептицизъм относно кастинга.

В социалните мрежи проектът бе подложен на критики, като някои потребители определиха селекцията като „кастинг на инфлуенсъри, а не актьорска игра“, наричайки продукцията „шега“ с „ужасен актьорски състав“.

„Мисля, че времената са различни и хората сега жонглират с множество роли. Можеш да бъдеш едновременно актьор и инфлуенсър, който оказва влияние“, заяви Нейдър в интервю за Daily Mail през март. Тя допълни, че днес всеки има платформа за изява, каквато не е съществувала по време на оригиналното излъчване, което позволява на участниците да използват гласа си и да придадат нов дух на шоуто.

Освен Нейдър, в новия сериал ще се появят инфлуенсърите Ноа Бек и Ливи Дън, което според Нейдър само ще бъде от полза за крайния успех на продукцията.

Оригиналният сериал се излъчваше в продължение на 11 сезона (1989–1999 г.) и превърна в световни звезди Дейвид Хаселхоф, Памела Андерсън, Кармен Електра и други. На въпрос дали я смята за подходяща за проекта, самата Кармен Електра сподели пред People по-рано тази година: „Аз така мисля. Абсолютно. Да.“

