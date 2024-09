Китай планира да изстреля космическа мисия до Марс

К итай планира да изстреля космическа мисия след около четири години, за да донесе проби от Марс на Земята, което ще бъде първият подобен опит в света, предаде ДПА.



Досега нито една държава или компания не е успяла да постигне това.

Проби от Червената планета са взимани и данни са изпращани на Земята, но досега не е връщан материал.

