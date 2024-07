Китайската сонда откри следи от вода в проби от Луната

У чени съобщиха, че китайска лунна сонда е открила следи от вода в проби от лунната почва. Марсоходът Chang'e-5 завърши мисията си през 2020 г., като се върна на Земята с проби от скали и почва от Луната.

Група учени от китайски университети пишат в списание Nature Astronomy, че лунните проби „разкриват наличието на следи от вода“.

Индийският апарат „Чандраян-1“ изигра решаваща роля за откриването на водни молекули на Луната. Мисията носеше Лунния минерологичен картограф (M3) на НАСА - спектрометър за изображения, който помогна да се потвърди откритието на вода, заключена в минерали на Луната.

През 2020 г. водата на Луната вече беше потвърдена от инфрачервен детектор на НАСА, а скорошни изследвания на материали от 60-те и 70-те години на миналия век показаха следи от вода.

Според китайските учени пробите от Chang'e-5 са от „много по-висока географска ширина“, което предоставя нови улики за това каква форма приема водата на повърхността на Луната.

Те заявиха, че пробите предполагат, че „водните молекули могат да се запазят в осветените от Слънцето райони на Луната под формата на хидратирани соли“.

Chinese lunar probe finds traces of water in samples of Moon's soil@ShivanChanana brings you this report



