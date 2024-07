Астронавтите, отпътуващи към Марс, може да имат проблем с лекарствата

П ървите астронавти, които ще се отправят към Марс, ще изминат по-голямо разстояние от всички хора преди тях и ако някой от тях срещне медицински проблеми по време на пътуването си - може би „космическа бъбречна болест“ или бактериална инфекция - ще бъде почти напълно сам, за да се справи с тях.

В допълнение към тези предизвикателства, ново проучване идентифицира още един проблем: годността на лекарствата, които те ще вземат със себе си по време на мисията, ще изтече преди астронавтите да се завърнат на Земята.

На Международната космическа станция (МКС) астронавтите имат достъп до разнообразни лекарства, които могат да бъдат допълвани чрез мисии за снабдяване, ако са изчерпани или с изтекъл срок на годност. Пътуването до Марс обаче ще отнеме около девет месеца в двете посоки, като допълнителни три месеца ще бъдат прекарани на Червената планета в очакване Земята и Марс да бъдат в подходящо положение за обратното пътуване. Това са общо 21 месеца без нови доставки.

Astronauts Heading To Mars Might Have A Drug Problem On Their Handshttps://t.co/6UMX9bBlQT