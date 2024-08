П ланетите Марс и Юпитер ще бъдат необичайно близо една до друга в сряда следващата седмица, съобщи Асошиейтед прес. При наблюдение от Земята ще изглежда, че между тях може да се "побере" само парче Луна.

В действителност най-голямата планета в нашата Слънчева система - Юпитер, и Червената планета - Марс, ще бъдат на разстояние около 575 млн. км една от друга.

