Метеорити от Марс често си проправят път към Земята

В ярвате или не, но отломки от Марс често са стигали до Земята след мощни удари в повърхността на Червената планета и изстрелването им в Kосмоса.

В най-новата история на Марс е имало поне 10 такива събития, свързани с образуването на метеорити. При тези мощни удари метеоритите могат да бъдат изхвърлени от Червената планета с достатъчна скорост, за да се освободят от гравитационното привличане на Марс и да навлязат в орбита около Слънцето, като някои от тях в крайна сметка падат на Земята.

Учените от Университета на Алберта сега са проследили произхода на 200 от тези метеорити до пет ударни кратера в два вулканични района на Марс, известни като Тарсис и Елизиум.

„Сега вече можем да групираме тези метеорити по тяхната обща история и след това по местоположението им на повърхността преди да попаднат на Земята“, казва в изявление Крис Херд, куратор на колекцията от метеорити на университета и професор във факултета по естествени науки.

Метеоритите падат на Земята постоянно - според НАСА всеки ден падат около 48,5 тона (44 000 килограма) метеоритен материал - въпреки че по-голямата част от тях достигат до повърхността като малки незабележими частици прах. Определянето на произхода им често е трудно, но през 80-те години на миналия век учените започват да подозират група метеорити, които изглежда имат вулканичен произход с възраст 1,3 милиарда години.

200 meteorites on Earth traced to 5 craters on Mars https://t.co/X5Ajed1v5A pic.twitter.com/rjzEL2gOn1