Учени откриха вода дълбоко в скалите на Марс

У чени откриха резервоар с течна вода на Марс - дълбоко в скалистата външна кора на планетата.

Констатациите идват от нов анализ на данни от апарата Mars Insight Lander на НАСА, който кацна на планетата през 2018 г.

Спускаемият модул носеше сеизмометър, който регистрира четиригодишни вибрации - земетресения на Марс - от дълбините на Червената планета.

Анализът на тези земетресения - и как точно се движи планетата - разкрива "сеизмични сигнали" на течна вода.

