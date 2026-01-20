Свят

Киев остана без ток и вода след руски удари с дронове и ракети

На този фон Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили въвеждат нов аспект на противовъздушната отбрана

20 януари 2026, 06:59
Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество. Toва съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването.

Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в Telegram.

Неофициални новинарски канали в Telegram публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските въоръжени сили въвеждат нов аспект на противовъздушната отбрана, за да трансформират своята система, състояща се от малки групи, разполагащи с дронове прехващачи, тъй като страната се готви за нови масирани руски атаки, предаде "Ройтерс".

Украйна все още се възстановява от вълната руски удари по-рано този месец, които прекъснаха електрозахранването и отоплението на хиляди жилищни блокове, особено в столицата Киев. Зеленски многократно призова за укрепване на противовъздушната отбрана, включително за увеличаване на помощта от западните съюзници на Украйна.

„Ще има нов подход към използването на противовъздушната отбрана от ВВС, що се отнася до мобилни огневи групи, дронове за прехват и други средства за противовъздушна отбрана с малък обсег“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Системата ще бъде трансформирана.“

Президентът обяви назначаването на нов заместник-командващ на ВВС, Павло Елизаров, който ще наблюдава и развива иновациите. Украйна бързо разви своята система за производство на дронове, след като Русия започна инвазията си в по-малката си съседка през февруари 2022 г., и подчерта, че дроновете прехващачи са ефективен и икономичен начин за отблъскване на руските удари.

В изявлението си Зеленски предупреди украинците да бъдат „изключително бдителни“ в очакване на нови руски атаки. „Русия се е подготвила за удар, масиран удар, и чака момента да го нанесе“, каза той, призовавайки всички региони в страната да „бъдат готови да реагират възможно най-бързо и да помогнат на хората“.

И Зеленски, и външният министър Андрий Сибиха предупредиха през уикенда, че украинското разузнаване е забелязало, че Русия провежда разузнаване на конкретни цели, особено подстанции, които снабдяват атомни електроцентрали.

Украинският президент добави, че е дал указания на премиерката Юлия Свириденко да вземе решения тази седмица относно трудностите, свързани с последните атаки, включително бонуси за десетки хиляди членове на аварийните екипи, които възстановяват отоплението и електрозахранването.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
