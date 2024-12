Киев и Москва си разменят писма и коледни пратки за военнопленници

В исокопоставени представители на Украйна и Русия в областта на правата на човека си размениха писма и коледни пратки за военнопленници на среща в Беларус, предаде ДПА.

Размяната беше потвърдена вчера от украинския омбудсман Дмитро Любинец и руския комисар по правата на човека Татяна Москалкова.

Те не уточниха мястото на срещата в Беларус, която е близък съюзник на Русия и също граничи с Украйна.

💬 Russia's Ombudswoman #Moskalkova:



📦 1,500 Christmas parcels (from each side) for 🇷🇺 & 🇺🇦 POWs, along with letters from loved ones, were exchanged by the Human Rights Commissioners of Russia and Ukraine.



🤝 The humanitarian event was a collaboration between @ICRC and other… pic.twitter.com/0asWlcDIxF