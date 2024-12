С поред последната официална оценка на Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията в Киев, севернокорейският 11-ти армейски корпус е загубил около 200 войници убити и ранени в поредица от атаки срещу украински позиции в Курска област в западна Русия, посочва "Форбс".

Поне няколко от тези жертви са причинени от експлозивни дронове, носещи коледни украси като северен елен, Дядо Коледа и елф.

Във вторник онлайн се появиха видеоклипове от празничните удари с дронове, проведени от украинския 8-ми полк със специално предназначение, разположен на югозападния край на фронтовата линия в руската Курска област.

CNN: Верни до смърт – не подценявайте севернокорейските войници

Севернокорейските войници значително засилиха руските атаки в района, което доведе до връщането на село Плехове в руски ръце, след три скъпо струващи пехотни атаки през уикенда.

Общо руснаците и севернокорейците имат около 60 000 войници в и около Курск. Украинците са по-малко от 20 000. Но атаката през открит терен винаги е по-опасна от защитата, така че украинската отбрана се държи.

Първоначалните атаки през уикенда включваха пехота, която вървеше в спретнати линии през заснежени полета без видима подкрепа от артилерия или самолети.

Севернокорейци убили чеченци в Русия

Севернокорейците с тъмни камуфлажни униформи се открояваха на фона на белия сняг, правейки ги лесни мишени за украинските дронове и касетъчни снаряди.

Общите загуби на 11-ти армейски корпус са стряскащо високи.

"Въпреки опитите на Русия да скрие неуспехите на севернокорейците чрез бърза евакуация, видеоклипове на удари по севернокорейски войници, и телата им вече са публично достояние", посочва Коваленко.

🔥The 🇺🇦8th Special Operations Regiment eliminated ~50 🇰🇵North Korean soldiers, and wounded 47 with FPV drones in Kursk Region pic.twitter.com/flowpQegHF