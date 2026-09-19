Първата пешеходна пътека с изкуствен интелект заработи в Бургас

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П ървата в България пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Съоръжението е поставено на натоварено място в града, в близост до училище и детска градина, където ежедневно пресичат много деца и пешеходци.

Участъкът е особено натоварен през летните месеци, тъй като по улицата преминава значителна част от автомобилния трафик, който влиза в Бургас от автомагистрала „Тракия“ и се насочва към централната част на града.

Новата система започна работа на 15 септември, когато беше и първият учебен ден. В демонстрацията се включиха деца от детска градина „Вълшебство“, съобщи NOVA.

Как работи системата

Пешеходната пътека разполага с вградена камера и сензор, които разпознават присъствието на пешеходец в зоната преди самата пътека.

При засичане на човек системата активира светлинни индикации, които започват да мигат и предупреждават приближаващите автомобили, че трябва да намалят скоростта и при необходимост да спрат.

„Самата пътека е на принципа на модул, който има вградена камера със сензор. При наличие на пешеходци в обхвата на подхода към пешеходната пътека този сензор подава информация на светлинни индикации, които започват да мигат и предупреждават отдалече водачите на превозни средства да намалят скоростта и при необходимост да спрат“, обясни Иван Гюлев, началник на отдел „Безопасност на движението“.

Системата работи денонощно. Светлинната сигнализация има особено значение през тъмната част на денонощието, когато пешеходците се забелязват по-трудно от водачите.

И пътните знаци са с подсветка

Обновени са и пътните знаци в района. Те вече разполагат с подсветка, която се активира заедно със светлинната сигнализация.

„Ново е, че са с подсветка. Вечер, когато преминавате оттук, много от водачите ще забележат, че когато светнат кехлибарените индикации на стълба, светят и пътните знаци, но светят по начин, по който не заслепяват водачите“, обясни Гюлев.

Мястото е избрано заради интензивния трафик и големия брой деца, които пресичат ежедневно.

„Тук много деца пресичат и е добър вариант да има такава пешеходна пътека, за да бъдат по-спокойни родителите“, коментира Даниела Христова.

Предвиждат още такива пътеки

Решението за поставянето на интелигентната пешеходна пътека е на Общинския съвет в Бургас. Съоръжението е разработено и изработено за около две седмици от бургаска фирма.

От общината обмислят поставянето на още интелигентни пешеходни пътеки на натоварени места в града.

Новата система е предназначена да допълва, а не да заменя задължението на водачите да се съобразяват с пътните знаци и да пропускат пешеходците на обозначените пешеходни пътеки.