Свят

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Над 9 милиона души са останали без ток

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 08:19
Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло
Източник: AP/БТА

Е лектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло в петък, оставяйки над 9 милиона души без електричество, съобщи Министерството на енергетиката на страната в социалните мрежи, предаде Reuters.

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Сривът е засегнал практически цялата страна. Куба е с население от около 10-11 милиона души, като според Reuters около 9 милиона са останали без електрозахранване.

Куба отново потъна в мрак: След националния срив токът се възстановява бавно

  • Как се стигна до поредния срив

Енергийната система на Куба е под сериозен натиск заради комбинация от недостиг на гориво и остаряла инфраструктура. Недостигът на гориво ограничава работата на електроцентралите, а техническото състояние на системата увеличава риска от нови прекъсвания.

Кризата допълнително се задълбочи след наложените от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ограничения върху доставките на петрол за Куба. Reuters посочва, че натискът е ограничил достъпа на острова до гориво и е влошил вече съществуващите проблеми в енергийния сектор.

Срив на националната мрежа остави Куба без ток

Още преди последния срив кубинците редовно оставаха без електричество за продължителни периоди. Дори когато националната мрежа работи, в различни части на страната се въвеждат режим на тока и продължителни прекъсвания.

  • Поредица от сривове през годината

Това не е първият мащабен срив на електрическата мрежа на Куба през 2026 г. През юли националната мрежа се срина няколко пъти в рамките на дни. На 14 юли например беше регистриран третият голям срив само за девет дни.

На 2 август мрежата отново колабира, оставяйки острова без електричество. Тогава Reuters съобщи, че честотата на прекъсванията се увеличава на фона на задълбочаващата се енергийна и икономическа криза.

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

При предишните аварии възстановяването на електроснабдяването започваше постепенно, като приоритетно се осигуряваше ток за болници и други жизненоважни обекти. През юли например електроразпределителната компания успяваше първоначално да покрие само малка част от потреблението в Хавана.

Последният срив показва продължаващата уязвимост на кубинската енергийна система, която е изправена едновременно пред проблеми с доставките на гориво и необходимост от обновяване на остарялата инфраструктура.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежката катастрофа в Сливенско: Жертвите са медици

Тежката катастрофа в Сливенско: Жертвите са медици

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Volvo чу клиентите си: Физическите бутони се завръщат

Volvo чу клиентите си: Физическите бутони се завръщат

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 2 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 3 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 3 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Любопитно Преди 36 минути

Рок музикантът е първият представител на музикалната индустрия в колекцията Barbie Signature Kenbassadors

Частица от Честния пояс на Дева Мария пристига във Варна

Частица от Честния пояс на Дева Мария пристига във Варна

Любопитно Преди 48 минути

Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“

.

Какво е ледено вино и защо го наричат "течно злато"

Любопитно Преди 2 часа

Защо леденото вино се нарежда сред най-скъпите и редки напитки в света? Разкриваме тайната на нощния гроздобер при -8°C и защо ценителите го наричат „течно злато“

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка

Рон Де Франческо - последният човек, успял да избяга от Южната кула на 11 септември

Свят Преди 2 часа

Рон Де Франческо е смятан за последния оцелял човек, напуснал Южната кула на Световния търговски център, която се срутва само мигове след като той успява да слезе от 84-ия етаж

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Свят Преди 2 часа

Изследователи предупреждават, че изкуственият интелект може да унищожи човечеството до 10 години. Доколко реални са сценариите с роботите убийци, биологичните оръжия и ядрените кодове, или става дума за преувеличени апокалиптични теории?

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Тръмп спря достъпа до Белия дом на три медии

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Предстоят мерки и срещу други медии

Страх от мобилизация в Русия, бюрократите пращат децата си в чужбина

Страх от мобилизация в Русия, бюрократите пращат децата си в чужбина

Свят Преди 11 часа

Kремълски чиновници съветват свои близки и приятели да напуснат Русия

МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ

МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ

Свят Преди 11 часа

Електроцентралата се намира близо до руско-украинската граница, западно от град Курск

Генерал Кланси: НАТО вече е във война с Русия

Генерал Кланси: НАТО вече е във война с Русия

Свят Преди 12 часа

Генерал Кланси: Канада не е готова за предстоящата война с Русия

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

Свят Преди 12 часа

Лицензът първоначално беше валиден до 17 януари

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

България Преди 13 часа

Това е част от оперативни дела, по които службите продължават да работят

Оръжейният експерт Слав Барутчиев: Револверът на Калушев издава комплекси

Оръжейният експерт Слав Барутчиев: Револверът на Калушев издава комплекси

България Преди 13 часа

Алексей Петров е гръмнат с евтин патрон за глиган, стрелецът по Баретата е бил неточен, споделя спецът в Телеграфно подкастът

Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

България Преди 13 часа

При проверката не са били представени документи за произхода на животните

Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители

Мая Манолова с КЗП погна топлинните счетоводители

България Преди 14 часа

Манолова: Написахме първите актове за необосновано повишени цени

МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

България Преди 14 часа

Ще проверяват дейността на Посолството в ОАЕ

Младеж на 19 г. с "Мерцедес" загина на АМ "Тракия"

Младеж на 19 г. с "Мерцедес" загина на АМ "Тракия"

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

7 неща, които започваш да разбираш едва когато навършиш 30

Edna.bg

Дневен хороскоп за 19 септември, събота

Edna.bg

Мариана Кукушева: Хлябът от ежедневна храна се превръща в труднодостъпна храна за голяма част от хората

Nova.bg

Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм", Зеленски му благодари

Nova.bg