Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Е лектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло в петък, оставяйки над 9 милиона души без електричество, съобщи Министерството на енергетиката на страната в социалните мрежи, предаде Reuters.

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

Сривът е засегнал практически цялата страна. Куба е с население от около 10-11 милиона души, като според Reuters около 9 милиона са останали без електрозахранване.

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Как се стигна до поредния срив

Енергийната система на Куба е под сериозен натиск заради комбинация от недостиг на гориво и остаряла инфраструктура. Недостигът на гориво ограничава работата на електроцентралите, а техническото състояние на системата увеличава риска от нови прекъсвания.

Кризата допълнително се задълбочи след наложените от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ограничения върху доставките на петрол за Куба. Reuters посочва, че натискът е ограничил достъпа на острова до гориво и е влошил вече съществуващите проблеми в енергийния сектор.

Срив на националната мрежа остави Куба без ток

Още преди последния срив кубинците редовно оставаха без електричество за продължителни периоди. Дори когато националната мрежа работи, в различни части на страната се въвеждат режим на тока и продължителни прекъсвания.

Поредица от сривове през годината

Това не е първият мащабен срив на електрическата мрежа на Куба през 2026 г. През юли националната мрежа се срина няколко пъти в рамките на дни. На 14 юли например беше регистриран третият голям срив само за девет дни.

На 2 август мрежата отново колабира, оставяйки острова без електричество. Тогава Reuters съобщи, че честотата на прекъсванията се увеличава на фона на задълбочаващата се енергийна и икономическа криза.

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

При предишните аварии възстановяването на електроснабдяването започваше постепенно, като приоритетно се осигуряваше ток за болници и други жизненоважни обекти. През юли например електроразпределителната компания успяваше първоначално да покрие само малка част от потреблението в Хавана.

Последният срив показва продължаващата уязвимост на кубинската енергийна система, която е изправена едновременно пред проблеми с доставките на гориво и необходимост от обновяване на остарялата инфраструктура.