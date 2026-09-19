Път пропадна във Варна след поредна авария на магистрален водопровод

П ът пропадна във Варна след поредна авария на магистрален водопровод. Повредата е нанесла сериозни щети на наскоро асфалтиран участък и на тротоар в близост до центъра на града.

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

Аварията е станала в района между улиците „Поп Харитон“ и „Беласица“. Заради спукването на ключовия водопровод голяма част от Варна е останала без вода, съобщиха от местното ВиК дружество, предаде NOVA.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 21:00 часа.

Това е пореден подобен инцидент в града за кратък период.

В края на август авария на магистрален водопровод предизвика сериозно наводнение в района на квартал „Бриз“. Голямо количество вода заля улиците около Паметника на българо-съветската дружба.

Тогава за кратко време пътните платна бяха залети и движението в района беше затруднено.

При настоящата авария предстои да бъде установен размерът на щетите по пътната настилка и тротоара.