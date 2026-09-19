България

ВАС се произнесе по жалбата на правосъдния министър срещу решението за Сарафов

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 10:08
ВАС се произнесе по жалбата на правосъдния министър срещу решението за Сарафов
Източник: БТА

В ърховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13 май 2026 г., с което не беше образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Със същото определение съдът прекратява производството по административното дело, предаде БНР.

Правосъдният министър обжалва отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов

ВАС посочва, че наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество. Когато той отпадне в хода на съдебното производство, оспорването става недопустимо.

ПК на ВСС отказа производство срещу Сарафов

В определението си съдът посочва още, че по част от твърдените нарушения Прокурорската колегия е приела, че е изтекъл шестмесечният срок за образуване на дисциплинарно производство.

Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване пред петчленен състав.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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