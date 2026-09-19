Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм" зa мащабни санкции срещу Русия, Зеленски му благодари

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закона за мащабни санкции срещу Русия и Иран, съобщи Белият дом. С подписа на държавния глава законодателството влиза в сила и отваря пътя за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна.

САЩ приеха мащабен законопроект за санкции срещу Русия

Trump signs Lindsey Graham's Russia sanctions bill into law https://t.co/md2bdOSEhM pic.twitter.com/tY0ES8KuiC — New York Post (@nypost) September 19, 2026

Законът вече носи официалното име „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ в памет на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, който почина през юли. Той беше един от основните инициатори на законопроекта, внесен в Конгреса преди около година и половина.

Какво предвижда законът

Новото законодателство е насочено към руския енергиен и отбранителен сектор, както и към т.нар. „сенчест флот“ от танкери, използвани за заобикаляне на съществуващите западни санкции.

Целта е да бъде ограничен достъпът на Русия до приходите от енергийния износ, които според Вашингтон допринасят за финансирането на войната в Украйна. Законът разширява и правомощията на американския президент да налага мита върху стоки от държави, които продължават да купуват значителни количества руски петрол и газ.

Мерките могат да засегнат и най-големите търговски партньори на Русия. Законът дава възможност на президента да налага допълнителни мита, които при определени условия могат да достигнат до 100%. Прилагането им обаче зависи от решение на американската администрация.

Законът включва и разпоредби за Иран, като удължава съществуващите санкции срещу страната с пет години.

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Как реагира Конгресът

Законопроектът беше одобрен от Камарата на представителите в сряда, след като преди това получи подкрепата на Сената през август. Така той достигна до Белия дом за подписа на Тръмп.

Законът получи значителна двупартийна подкрепа в Конгреса. В същото време част от критиците му изразиха опасения за разширените правомощия на президента да налага мита на държави, които търгуват с Русия.

Според тях тези правомощия могат да имат последици и за други държави, ако в бъдеще попаднат в обхвата на американските мерки. Reuters отбелязва и че някои от предвидените тарифни правомощия могат да се прилагат и след края на настоящия президентски мандат.

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Зеленски благодари на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Тръмп за подписването на закона, както и на Конгреса за приемането му.

„Най-добрият начин да почетем паметта на Линдзи е да приложим този закон изцяло и колкото се може по-бързо“, заяви Зеленски.

Греъм беше сред американските политици, които последователно подкрепяха Украйна след началото на руската инвазия. Той участваше активно в подготовката на законопроекта за санкции срещу Русия и го представяше като инструмент за увеличаване на икономическия натиск върху Москва.