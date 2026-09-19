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Инфлуенсърката Теодора получи втори шанс в “Игри на волята”

​Шампионката по калистеника Жасмина извоюва 100 златни гроша за победата си в битката за оцеляване

19 септември 2026, 08:44
Инфлуенсърката Теодора получи втори шанс в “Игри на волята”

П ротиворечивата Теодора от племето на Вулканите получи възможност да продължи участието си в екстремната надпревара “Игри на волята”, въпреки загубата си в битката за спасение.

Водещите Павел Николов и Ивет Лалова-Колио предложиха на инфлуенсърката да се присъедини към изгнаниците на Блатото - възможност, която тя прие с увереност и желание за нови приключения.

Вечерта в Дивия север започна със Съвета на осъдените за петимата номинирани. Там, с помощта на съдбата, спасение спечелиха борецът Емил и инструкторката по катерене Мария. Новото попълнение на Сините - Стиван се сдоби с право на смяна, с която изпрати съплеменничката си Антония на елиминации, отнемането на право на хранителни запаси се падна на състезателката по калистеника Жасмина, докато бизнесдамата Теодора изтегли закъснял старт за предстоящия елиминаицонен сблъсък.

Битката между трите номинирани амазонки протече динамично. Жасмина пое първата позиция от самото начало и успя да триумфира, печелейки наградата от 100 златни гроша. Въпреки проблеми в средата на съревнованието нейната съотборничка Антония също успя да продължи участието си в борбата за голямата победа.

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената на “Игри на волята” е време за LactoFlor: Битка на звездите. В следващия вълнуващ отборен двубой ще участват текущият шампион Мирослав Великов, топ стратегът д-р Катрин Пекин, любимецът на публиката Теодор Венков - Чикагото и олимпийската състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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