Инцидент на летището в Мюнхен: Кола се вряза в паркиран самолет, шофьорът е тежко пострадал

Ш офьор на служебен автомобил е пострадал тежко, след като се е блъснал в двигател на самолет на летището в Мюнхен, съобщи ДПА, позовавайки се на полицията.

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Инцидентът е станал около 03:00 ч. местно време в събота. Автомобилът е бил на фирма за почистване.

След сблъсъка с двигателя колата се е ударила и в стълба за качване на пътници на самолети. На съоръжението в този момент не е имало хора.

Пострадалият е бил транспортиран с медицински спасителен хеликоптер до болница.

По първоначални данни до инцидента се е стигнало заради здравословен проблем на шофьора. Полицията продължава да изяснява точните обстоятелства около катастрофата.

Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Самолетът е бил паркиран извън основната зона на летището. В момента на сблъсъка на борда му също не е имало хора.

От полицията уточниха, че при инцидента не е имало опасност за други хора, а движението на летището не е било засегнато.

На международното летище в Мюнхен има забрана за редовни нощни полети между полунощ и 05:00 ч. местно време.