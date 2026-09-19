Свят

Инцидент на летището в Мюнхен: Кола се вряза в паркиран самолет, шофьорът е тежко пострадал

Автомобилът се е блъснал в двигател на летателната машина, а след това и в стълба за качване на пътници

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 14:24
Инцидент на летището в Мюнхен: Кола се вряза в паркиран самолет, шофьорът е тежко пострадал
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ш офьор на служебен автомобил е пострадал тежко, след като се е блъснал в двигател на самолет на летището в Мюнхен, съобщи ДПА, позовавайки се на полицията.

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Инцидентът е станал около 03:00 ч. местно време в събота. Автомобилът е бил на фирма за почистване.

След сблъсъка с двигателя колата се е ударила и в стълба за качване на пътници на самолети. На съоръжението в този момент не е имало хора.

Пострадалият е бил транспортиран с медицински спасителен хеликоптер до болница.

По първоначални данни до инцидента се е стигнало заради здравословен проблем на шофьора. Полицията продължава да изяснява точните обстоятелства около катастрофата.

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Самолетът е бил паркиран извън основната зона на летището. В момента на сблъсъка на борда му също не е имало хора.

От полицията уточниха, че при инцидента не е имало опасност за други хора, а движението на летището не е било засегнато.

На международното летище в Мюнхен има забрана за редовни нощни полети между полунощ и 05:00 ч. местно време.

Редактор: Василена Василева
Източник: Симеон Томов, БТА    
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