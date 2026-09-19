Путин обвини Украйна, че пречи на мира и се меси в изборите

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Украйна умишлено възпрепятства преговорите за прекратяване на започналата преди четири и половина години война, и обвини Киев, че се меси в руските парламентарни избори, предаде "Ройтерс".

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В изказване в рамките на заседание на Военнопромишлената комисия на Русия стопанинът на Кремъл добави, че основният елемент, на който Москва ще разчита в областта на отбраната, остава и занапред "ядрената триада", но по думите му е необходимо страната му да укрепи и противоракетната си отбрана.

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В изявлението си, което бе разпространено от руските агенции, Путин обвини Украйна, че "отдавна се е изродила в диктатура", визирайки това, че там не са произвеждани избори, въпреки че мандатът на президентът Володимир Зеленски отдавна е изтекъл.

"Както е известно, украинското ръководство изобщо не бърза да произвежда избори, а в същото време се опитва да ни се меси", посочва руският държавен глава, без да приведе доказателства.

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Зеленски и други украински официални представители казват, че в условията на извънредно положение не могат да бъдат произведени избори. То бе обявено след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и е в сила и до днес. Киев окачестви гласуването в Русия като "псевдоизбори" с предизвестен резултат.