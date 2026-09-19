България

Социалният министър: Детските надбавки ще бъдат увеличени

Предвидено е и увеличение на майчинството през втората година

Василена Василева Василена Василева

19 септември 2026, 10:27
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Щ е има увеличение на детските надбавки, както и на обезщетението за майчинство през втората година. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на NOVA. Точният размер на увеличенията все още се обсъжда.

Предвижда се и промяна на стимула за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Той трябва да бъде увеличен до 75%.

  • По-високо майчинство през втората година

По думите на Ефремова размерът на обезщетението за втората година от майчинството ще бъде близък до чистия доход на човек, който се осигурява върху минимална работна заплата.

Подготвя се и увеличение на еднократните помощи при раждане на дете. Министърът посочи, че обсъжданото увеличение е с над 50%. Помощта при раждане е без подоходен критерий.

Сред предвидените мерки са и данъчни облекчения за работещи родители, включително за семейства, които плащат за спортни, културни и други извънкласни дейности на децата си.

Правителството обсъжда и увеличаване на подкрепата за учениците от 1., 4. и 8. клас през следващата година. При наличие на възможност обхватът може да бъде разширен и към други класове.

  • 50 евро „инфлационен чек“ за най-уязвимите

Ефремова коментира и подготвената еднократна помощ за хората с най-ниски доходи. Т.нар. „инфлационен чек“ ще бъде в размер на 50 евро и се очаква да достигне до над 550 000 души. Изплащането трябва да започне през октомври, като няма да е необходимо подаване на заявление.

За разлика от предишната мярка, този път няма да има изискване получателите да притежават автомобил. Подкрепата ще се предоставя по служебен път на хора и семейства с ниски доходи, които са в системата на социалното подпомагане.

„Направи се анализ на пролетната мярка. Видя се, че независимо от нашите предварителни очаквания да достигне до по-широк кръг лица, изискването да имат автомобил в крайна сметка затрудни достъпа и не достигнахме до достатъчен брой лица, които да могат да получат подкрепата тогава“, обясни Ефремова.

По думите ѝ новата мярка ще бъде насочена към хора с много ниски доходи, които вече получават различни видове социална подкрепа. Целта е средствата да компенсират не само разходите за гориво, но и по-високите разходи за стоки и услуги.

Общият бюджет на мярката е 30 млн. евро, а средствата ще бъдат изплащани директно по банков път или чрез пощенски оператор според начина, по който получателите вземат останалите си социални плащания.

  • Мерки за цените и уязвимите групи

Според Ефремова социалният пакет не е насочен към една конкретна група или сектор. Сред мерките са подкрепа за обществения транспорт, медицинския и училищния транспорт, както и за земеделския и транспортния сектор.

„Пакетът от мерки затова е пакет и не е една мярка. Не е насочен само към един сектор“, каза министърът.

Тя посочи, че целта на комплексния подход е да се ограничи натискът върху цените и да се запази покупателната способност на домакинствата.

Ефремова отхвърли твърденията, че допълнителната социална подкрепа е свързана с предстоящите избори. По думите ѝ мерките са съобразени с икономическата ситуация, движението на цените на горивата и очакваните по-високи разходи през зимния период.

  • Ще има и коледни добавки

Социалният министър съобщи още, че през ноември ще бъдат изплатени и коледните добавки.

„Считам, че с тези два разхода - единият от които е извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден - ние по този начин покриваме инфлацията за най-бедното население в страната“, заяви Ефремова.

Тя уточни, че при определянето на право на социална подкрепа се разглежда цялостният доход на семейството или на отделния човек. Критериите са различни според конкретната помощ и не винаги са обвързани директно с линията на бедност.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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