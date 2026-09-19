Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Л егендата на „Интер“ и италианския футбол Сандро Мацола е починал на 83-годишна възраст, съобщиха от клуба.

Мацола прекарва цялата си 17-годишна професионална кариера в „Интер“. С екипа на „нерадзурите“ той записва 565 официални мача и 161 гола, печели четири титли на Италия, две Купи на европейските шампиони и две Междуконтинентални купи.

Един от най-паметните моменти в кариерата му е финалът за Купата на европейските шампиони през 1964 г. Тогава „Интер“ побеждава „Реал“ Мадрид с 3:1, а Мацола отбелязва два гола.

През 1965 г. той става голмайстор на Серия А с 17 попадения, а през 1964 г. е водещ реализатор и в турнира за Купата на европейските шампиони със 7 гола. През 1971 г. Мацола завършва втори в анкетата за „Златната топка“, зад нидерландската звезда Йохан Кройф.

Европейски шампион с Италия

За националния отбор на Италия Мацола записва 70 мача. Той е част от състава, който печели европейската титла през 1968 г.

Мацола участва и на световното първенство през 1970 г. в Мексико, където Италия достига до финала. Там „Скуадра адзура“ губи от Бразилия с 1:4. Именно на този турнир се свързва и прочутата смяна между Мацола и Джани Ривера, известна като „стефетата“ между двете звезди на италианския футбол.

Син на легендата на Торино

Сандро Мацола е син на Валентино Мацола, капитан и една от звездите на легендарния състав на „Торино“.

Валентино Мацола загива през 1949 г. заедно с останалите футболисти и членове на делегацията на „Торино“ при самолетната катастрофа край базиликата Суперга. По това време Сандро е на шест години.

След края на кариерата си като футболист Мацола остава свързан с „Интер“ и работи като директор и спортен директор на клуба.

Сандро Мацола остава една от емблематичните фигури в историята на „Интер“ и италианския футбол.