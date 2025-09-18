Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

П ринцесата на Уелс изглеждаше изумително красива в сряда вечерта, когато присъства на държавната вечеря в Уиндзорския замък, за да посрещне президента на САЩ Доналд Тръмп в Обединеното кралство, заедно с неговата съпруга, първата дама Мелания.

След топлия прием по-рано през деня, когато съпругата на принц Уилям беше облечена в червено-кафяво палто на Emilia Wickstead с подходяща шапка и винтидж чанта Chanel, Кейт смени тоалета си с великолепна, дълга до земята рокля за официалната вечеря, заедно със съпруга си, крал Чарлз, и кралица Камила.

160 гости присъстваха на вечерята, която беше събитие с "бяла вратовръзка" и бе планирана до най-малкия детайл, с подготовка, започнала повече от шест месеца предварително. Чарлз и Камила инспектираха масата заедно с Мастъра на двореца, вицеадмирал сър Тони Джонсън-Бърт, за да се уверят, че няма грешки.

Кейт изглеждаше прекрасно в своя впечатляващ тоалет. Кейт носеше дълга златна рокля Chantilly, ръчно бродирана от дизайнерката Филипа Лепли, с ръчно избродирани рози, златна корда, акцентирана с френски възелчета и сатенени цветя. Лъскавата ѝ коса беше оформена в характерните ѝ обемни вълни, а безупречният грим подчертаваше красивите ѝ черти.

Източник: Getty Images

Принцесата носеше блестяща тиара за събитието, която сияеше на светлината и подчертаваше важността на официалния повод.

Принцесата носеше тиара Lover's Knot. Тиарата, една от най-често носените и обичани в колекцията ѝ, е и най-тежката. Стойността ѝ се оценява на впечатляващите £1 милион, а историческият аксесоар бил толкова тежък, че според съобщенията причинявал болка на принцеса Даяна при носене.

Припомнете си Кейт с уникалното бижу от нашата галерия .

Максуел Стоун, експерт по фини бижута и диаманти от Steven Stone, коментира: „Принцесата на Уелс избра да носи тиарата Lover’s Knot за държавната вечеря. Първоначално създадена за кралица Мери през 1913 г., блестящата диамантена и перлена тиара е предадена на нейната внучка, кралица Елизабет II. Покойният монарх я е подарила на принцеса Даяна за сватбения ѝ ден през 1981 г., въпреки че тя учтиво отказала и избрала да носи тиарата на баща си - Семейната тиара Spencer; въпреки това, Lover’s Knot се превърнала в един от любимите ѝ аксесоари. След смъртта на Даяна през 1997 г., тиарата не била показвана публично до 2015 г., когато Кейт я носи на прием в Бъкингамския дворец.

Източник: Getty Images

"Въпреки че е невероятен аксесоар, тиарата има и своите недостатъци - твърди се, че е била толкова тежка, че причинявала болки в главата на покойната принцеса на Уелс, предизвиквайки главоболие - също така се казва, че е шумна заради люлеещите се перли. Фактът, че е била толкова тежка, че е наранила главата на принцеса Даяна, показва, че е ценна тиара, украсена с диаманти и перли от най-високо качество. Въпреки че е трудно да се определи точната стойност на такъв исторически и разкошен аксесоар, бих оценил стойността ѝ на около £1,000,000", казва Максуел Стоун.

Кейт комбинира тиарата си с обеци, носени от покойната кралица, както и с ордена на Кралското семейство на крал Чарлз III и ордена на Кралското семейство на Елизабет II. Тоалетът беше завършен с Големия кръст на Кралския Викториански орден и звездата и лентата на GCVO.

Последно Кейт носеше тази тиара през юли, когато кралят и кралицата организираха бляскаво събитие в Уиндзорския замък за президента на Франция Еманюел Макрон и първата дама Брижит Макрон.

Принцесата, на 43 години, зарадва почитателите на кралското семейство по целия свят с червената си дълга до земята рокля с наметало от Sarah Burton за Givenchy и диамантено-перлената тиара Lover's Knot, когато тя и принц Уилям пристигнаха в историческата зала Свети Георги.

Източник: Getty Images

Диамантено-перлената тиара, първоначално направена за кралица Мери през 1913 г., е подарена от покойната кралица на покойната Даяна, принцесата на Уелс, когато тя се омъжва за тогавашния принц Чарлз през 1981 г. Преди магическата вечер, Уилям и Кейт публикуваха красива портретна фотография, направена преди да тръгнат за събитието. „Готови за това, което обещава да бъде прекрасна държавна вечеря тази вечер в Уиндзор,“ гласи надписът. Принцът изглеждаше елегантен и уважителен с лентата на Най-благородния орден на Гартър с Малкия Джордж, както и с медалите и почетните си отличия на показ.