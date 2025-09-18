Любопитно

Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимката в своите Instagram Stories с текст „зад кулисите“ написан отгоре

18 септември 2025, 10:44
Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”
От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата
Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи
Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

К ейт Мидълтън и принц Уилям споделиха рядка снимка, на която се държат за ръце зад кулисите на държавния банкет, проведен в замъка Уиндзор в сряда, 17 септември, съобщaва People.

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимката в своите Instagram Stories с текст „зад кулисите“ написан отгоре.

Рядката публична проява на обич се случи, когато кралското семейство беше домакин на президента Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и членове на американската делегация в Уиндзор, Англия. 43-годишната принцеса Кейт носеше кремава и златна дантелена рокля, докато принц Уилям, също на 43 години, носеше класически черен костюм, украсен с военните му почести.

Кейт Мидълтън в траурно черно и перли - стилна поява редом до принц Уилям
17 снимки
погребение дукеса на Кент
погребение дукеса на Кент
погребение дукеса на Кент
погребение дукеса на Кент

"Роклята на Кейт е проектирана от Филипа Лепли, а тиарата ѝ, любима на покойната принцеса Даяна, е известна като „Възелът на любовника от Кеймбридж“, съобщи Vogue .

Принцеса Кейт носеше и обеци, принадлежащи на покойната кралица Елизабет , както и Ордена на крал Чарлз III и Ордена на кралско семейство на Елизабет II, заедно със звездата и лентата на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Принцесата на Уелс по-късно седна до 79-годишния Тръмп на държавната вечеря.

Със 160 почетни гости на банкета, всичко - от приборите за хранене до местата за сядане - беше стратегически подредено предварително. Двойките на участниците в процесията за пищното събитие изненадаха както някои кралски фенове, така и политически последователи.

Кралски почести за Доналд и Мелания Тръмп: Вижте най-запомнящите се кадри
42 снимки
Тръмп в лондон
Тръмп Мелания Чарлз Кейт Камила
Тръмп в лондон
Тръмп в лондон

Шествието на почетните гости започна с крал Чарлз, на 76 години, и Тръмп, следвани от  кралица Камила, на 78 години, и Мелания, на 55 години.

Зад тях вървеше принц Уилям, придружен от Паула Рейнолдс, дългогодишен енергиен директор, която в момента е председател на National Grid, мрежата за пренос на електроенергия за високо напрежение на Обединеното кралство.

Кейт я последва, придружена от  Майкъл Булос , бизнесмен от поколение Z, женен за  Тифани Тръмп , по-малката дъщеря на президента.

Тифани — единственото дете, което Доналд споделя с бившата си съпруга  Марла Мейпълс  — също беше част от шествието; тя обаче беше определена в списъка пет места след съпруга си , влизайки с главния изпълнителен директор на Apple  Тим Кук .

На самата банкетна маса 28-годишният Булос седеше до Кейт, а 31-годишната Тифани седеше четири места по-надолу от принцесата на Уелс, между Кук и Дейвид Оуен, съпругът на главния изпълнителен директор на биотехнологичната компания Дама Ема Уолмсли.

Всички погледи върху Мелания Тръмп: Впечатляваща визия във Великобритания
15 снимки
Мелания Тръмп лондон
Тръм
Мелания Тръмп лондон
Мелания Тръмп лондон

В реч на събитието Тръмп открои принцеса Кейт, хвалейки я като „сияйна“, „здрава“ и „толкова красива“, докато седеше отдясно на него.

„Мелания и аз сме много щастливи да посетим принц Уилям и да видим Нейно Кралско Височество, принцеса Катрин. Толкова сияйна, толкова здрава и толкова красива“, каза Тръмп, обръщайки се да погледне принцесата.

В този момент Кейт погледна към Тръмп и се усмихна любезно в отговор.

Президентът продължи: „Това е наистина голяма чест. Благодаря ви.“

Източник: People    
Кейт Мидълтън Принц Уилям Кралско семейство Държавен банкет Доналд Тръмп Замък Уиндзор Принцеса на Уелс Зад кулисите Кралска мода Публична проява на обич
Последвайте ни

По темата

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал

Олигархът, обвинен в

Олигархът, обвинен в "кражбата на века", остава в Гърция - екстрадицията спряна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Преди точно 10 години „Дизелгейт“ промени индустрията завинаги

Преди точно 10 години „Дизелгейт“ промени индустрията завинаги

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

Пари Преди 18 минути

За България данните сочат слабо покачване

<p>Годна ли е за пиене водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването</p>

Годна ли е за питейно-битови нужди водата в Плевен: РЗИ съобщи резултатите от изследването

България Преди 37 минути

Всяка седмица се вземат проби от всички райони на града

Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев, осъден за убийството на Митко от Цалапица

Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев, осъден за убийството на Митко от Цалапица

България Преди 1 час

Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители

Какво да ядем и как да тренираме през есента, за да поддържаме форма?

Какво да ядем и как да тренираме през есента, за да поддържаме форма?

Любопитно Преди 1 час

Човешкото тяло работи по едни и същи закони по всяко време на годината

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

България Преди 2 часа

"Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми", категоричен бе Валентин Четрафилов

<p><strong><i>&quot;</i>Това е заплаха за всички нас&quot;:</strong> Обама с остри критики към Тръмп</p>

Обама: САЩ са изправени пред преломен момент след убийството на Кърк

Свят Преди 2 часа

Тръмп разединява още повече страната, вместо да работи за обединяването на нацията, заяви експрезидентът

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

България Преди 3 часа

Собственикът на автомобила смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в TikTok

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Любопитно Преди 3 часа

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

<p>Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството</p>

18 септември: Почитаме паметта на светец, прославил се с чудотворството

Любопитно Преди 3 часа

Жаждата за духовни подвизи го подтикнала да раздаде цялото си имущество на бедните и да се отдалечи в манастир

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Свят Преди 3 часа

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Лидер на "Хамас" се появи публично за първи път след израелската атака в Доха

Свят Преди 3 часа

"Чухме звука от тежкия удар. Имаме опит със звука на ракети заради дългата война в Газа", разказва Гази Хамад

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Свят Преди 4 часа

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Тройка по никое време: Свещената независимост! Възможна ли е?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 4 часа

Малко преди Денят на независимостта на България…

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

България Преди 4 часа

Това съобщи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова

<p>Има ли полезни ултрапреработени храни?</p>

Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?

Любопитно Преди 4 часа

Ултрапреработената храна е всеки продукт с допълнителен процес на обработване или добавка към него

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

България Преди 4 часа

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Вики поздрави Рачков с емоционални лични кадри (ВИДЕО)

Edna.bg

Принцесата на Уелс с диадемата на Даяна пред Тръмп (СНИМКИ)

Edna.bg

Договорката е факт: Жозе Моуриньо се завръща в Бенфика и Шампионската лига

Gong.bg

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи

Gong.bg

Откриха труп на жена до жилищен блок във Варна

Nova.bg

Делян Пеевски и Асен Василев в остър спор пред парламента (ВИДЕО)

Nova.bg