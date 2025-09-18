Кейт и Уилям с рядък жест на нежност зад кулисите на банкета с Тръмп

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

К ейт Мидълтън и принц Уилям споделиха рядка снимка, на която се държат за ръце зад кулисите на държавния банкет, проведен в замъка Уиндзор в сряда, 17 септември, съобщaва People.

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха снимката в своите Instagram Stories с текст „зад кулисите“ написан отгоре.

Рядката публична проява на обич се случи, когато кралското семейство беше домакин на президента Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и членове на американската делегация в Уиндзор, Англия. 43-годишната принцеса Кейт носеше кремава и златна дантелена рокля, докато принц Уилям, също на 43 години, носеше класически черен костюм, украсен с военните му почести.

"Роклята на Кейт е проектирана от Филипа Лепли, а тиарата ѝ, любима на покойната принцеса Даяна, е известна като „Възелът на любовника от Кеймбридж“, съобщи Vogue .

Принцеса Кейт носеше и обеци, принадлежащи на покойната кралица Елизабет , както и Ордена на крал Чарлз III и Ордена на кралско семейство на Елизабет II, заедно със звездата и лентата на Големия кръст на Кралския викториански орден.

The Prince and Princess of Wales have just posted a behind the scenes picture, holding hands before the State Banquet ❤️ pic.twitter.com/krF9JOsZo6 — royal watcher (@royalnewsss) September 17, 2025

Принцесата на Уелс по-късно седна до 79-годишния Тръмп на държавната вечеря.

Със 160 почетни гости на банкета, всичко - от приборите за хранене до местата за сядане - беше стратегически подредено предварително. Двойките на участниците в процесията за пищното събитие изненадаха както някои кралски фенове, така и политически последователи.

Шествието на почетните гости започна с крал Чарлз, на 76 години, и Тръмп, следвани от кралица Камила, на 78 години, и Мелания, на 55 години.

Зад тях вървеше принц Уилям, придружен от Паула Рейнолдс, дългогодишен енергиен директор, която в момента е председател на National Grid, мрежата за пренос на електроенергия за високо напрежение на Обединеното кралство.

Kate Middleton and Prince William Share Rare Hand-Holding Photo 'Behind the Scenes' of State Banquet https://t.co/tUXZ85iNL9 — People (@people) September 18, 2025

Кейт я последва, придружена от Майкъл Булос , бизнесмен от поколение Z, женен за Тифани Тръмп , по-малката дъщеря на президента.

Тифани — единственото дете, което Доналд споделя с бившата си съпруга Марла Мейпълс — също беше част от шествието; тя обаче беше определена в списъка пет места след съпруга си , влизайки с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук .

На самата банкетна маса 28-годишният Булос седеше до Кейт, а 31-годишната Тифани седеше четири места по-надолу от принцесата на Уелс, между Кук и Дейвид Оуен, съпругът на главния изпълнителен директор на биотехнологичната компания Дама Ема Уолмсли.

В реч на събитието Тръмп открои принцеса Кейт, хвалейки я като „сияйна“, „здрава“ и „толкова красива“, докато седеше отдясно на него.

„Мелания и аз сме много щастливи да посетим принц Уилям и да видим Нейно Кралско Височество, принцеса Катрин. Толкова сияйна, толкова здрава и толкова красива“, каза Тръмп, обръщайки се да погледне принцесата.

В този момент Кейт погледна към Тръмп и се усмихна любезно в отговор.

Президентът продължи: „Това е наистина голяма чест. Благодаря ви.“