Кебап от мечешко месо прати 6 души в болница

Я стие от мечешко месо на скара се оказало отровно, след като шестима души били диагностицирани с рядко паразитно заболяване.

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) заразените лица са присъствали на семейно събиране в Южна Дакота през юли 2022 г., където са консумирали кебап, приготвен от месо на черна мечка.

Месото е било добито в Саскачеван, Канада. То е било съхранявано в домашен фризер в продължение на 45 дни, преди да бъде размразено и изпечено на скара.

Newsweek съобщава, че месото е било сервирано алангле.

Трихинелозата е рядко паразитно заболяване, причинено от кръгли червеи Trichinella. Заразяването става предимно чрез консумация на сурово или недостатъчно сготвено месо от животни, заразени с ларви на Trichinella. Макар че в миналото са били свързани със свинско месо, съвременните случаи в Съединените щати са по-често свързани с дивеч, като мечка, дива свиня и пума.

Ларвите на трихинелите живеят в мускулната тъкан на заразените животни. Когато хората консумират месо, съдържащо тези ларви, те попадат в червата, където се превръщат във възрастни червеи. Те се размножават и раждат нови ларви, които се придвижват чрез кръвния поток до мускулните тъкани и органи - дори до мозъка.

„През периода януари 2016 г. - декември 2022 г. в CDC са докладвани седем огнища на трихинелоза в САЩ, включително 35 вероятни и потвърдени случая; в повечето от тези огнища предполагаемият или потвърденият източник на инфекцията е било мечешко месо“, се посочва в доклада на CDC за инцидента в Южна Дакота.

Замразяването на дивечово месо често може да унищожи тези видове червеи, но за съжаление в този случай месото на мечката е било заразено с устойчивия на замразяване вид Trichinella nativa.

