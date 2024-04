Жена живее 2 години с паразит в окото, заразила се от крокодилско месо

С поред лекарите образувание, което нараствало в окото на жена в продължение на две години, се оказало паразит, който понякога се предава от влечуги на хора.

Лекарите посочват заразено крокодилско месо като потенциален източник на рядката инфекция, което може да се окаже първият подобен случай в медицинската литература, съобщават те в четвъртък (11 април) в JAMA Ophthalmology .

Авторите на доклада диагностицират жената с инфекция, наречена "очна пентастомиаза" - рядка очна инфекция, причинена от паразити, наречени пентастомиди. В този случай паразитът се е вмъкнал под конюнктивата или прозрачната външна мембрана на лявото око на пациентката. Там той е достигнал дължина от около 10 милиметра (0,4 инча).

