Мистериозно главоболие: Лекари откриха рядък паразит в мозъка на мъж

52-годишен мъж от Флорида постъпва в болница с оплаквания, че обичайното му главоболие се е влошило през последните четири месеца.

При по-внимателно изследване с помощта на компютърна томография лекарите откриват, че силните му главоболия са резултат от няколко кисти в мозъка.

Експерти по инфекциозни болести правят кръвни изследвания, за да потвърдят, че това са ларвни кисти на свинска тения (Taenia solium) и че главоболието на мъжа е симптоми на невроцистицеркоза.

Екип от американски лекари и изследователи обясняват в доклад за случая, че източникът на инфекцията на пациента е озадачаващ. Мъжът е заявил, че не е пътувал до страни или ферми, които увеличават риска от излагане на заразено свинско месо, нито до храни или вода, замърсени със заразени фекалии.

