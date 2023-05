Тази огромна пукнатина в Кения ще разцепи Африка на два континента и ще образува нов океан

К акво бихте направили, ако внезапно на мястото, където живеете, се появи огромна пукнатина в Земята? Въпреки че това може да изглежда като събитие, достойно за апокалиптичен холивудски филм, то всъщност се е случило в реалния живот!

През 2018 г. започнаха да се появяват огромни пукнатини по Голямата рифтова долина в Кения. Геолозите отдавна знаят, че тектоничните плочи по протежение на Източна Африка бавно се раздалечават, но тревога будят огромните пукнатини, появяващи се в земята и разрушаващи домовете.

Експертите прогнозират, че разломът ще продължи да расте през следващите 5-10 милиона години, докато Източна Африка се отдели напълно от останалата част от континента. Това ще създаде нов океан и ще превърне Източна Африка в остров.

Произход

На 18 март 2018 г. огромна пукнатина започна да се появява след обилни валежи в района на Голямата рифтова долина, Кения. До този момент пукнатината е била покрита с вулканична пепел и невидима за невъоръженото око.

Голямата рифтова долина

Това е ниско разположен регион, където тектоничните плочи се разделят или се отдалечават една от друга, според National Geographic.

Източноафриканска рифтова система

Голямата рифтова долина е част от по-голямата източноафриканска рифтова система, която се простира на хиляди мили през множество държави. Това е един от най-големите разломи в света.

Природен феномен

Според местен вестник, Daily Nation, огромната пукнатина е резултат от силно движение дълбоко във вътрешността на Земята, което е оставило дълбоки, видими пукнатини в окръг Нарок, Кения.

Щети в широк мащаб

Следи от щети бяха забелязани за първи път на натоварения път Май Махиу-Нарок. В този момент пукнатината е била дълбока 50 фута (15 м) и широка над 65 фута (20 м), според кенийския вестник Daily Nation. Изданието разказва и за семейства, които живеят близо до пукнатината, които започнали да се изнасят. Местната жителка Мери Вамбуи, която е на 72 години, се опасява, че да останеш там е като да се погребеш жив. Тя вечеряла със семейството си в деня, когато земята внезапно започнала да се разцепва под краката й, разделяйки къщата й на две.

Друг мъж от Кения, Елиуд Ньороге Мбугуа, също е видял земята отворена в къщата му, според Ройтерс.

Други пукнатини започнаха да се появяват по главния път на града след седмици на проливен дъжд, наводнения и трусове в земята, допълва Ройтерс.

Елиуд Ньороге Мбугуа каза, че съпругата му е започнала да крещи на съседите да им помогнат да пренесат вещите си, когато за първи път са забелязали пукнатините в къщата си в град Май Махиу. През следващите дни къщата станала толкова нестабилна, че трябвало да бъде съборена.



В интервю за Daily Nation геологът Дейвид Адеде разкрива, че вярва, че пукнатината преди това е била пълна с вулканична пепел, но проливните дъждове са я отмили, оставяйки пукнатините открити. Експертът обяснява, че Голямата рифтова долина е имала история на тектонична и вулканична активност. Адеде казва, че пукнатината може да е била тектонично неактивна в последно време, но че движенията дълбоко в земната повърхност са превърнали тази област в „зона на слабост“, която се простира нагоре до повърхността на планетата.

Какво представляват „зоните на слабост“?

„Зоните на слабост“ са разломни линии и пукнатини, които обикновено са пълни с вулканична пепел. В този случай пепелта вероятно идва от близката планина Лонгонот, обясни изследователят пред Daily Nation. Тектониката на плочите е теорията, че земната кора е разделена на различни плочи, които се движат на върха на мантията, вътрешен слой от гореща скала, който заобикаля ядрото на планетата.

Временно решение

Местна телевизия, NTV, съобщи, че пукнатината, която е разцепила главния път, вече е била запълнена със смес от камъни и бетон. Поради неизбежността на проблемите дълбоко в земната кора на вулкана Сусуа, който също е в Голямата рифтова долина, ремонтните работи от Националния магистрален орган на Кения предлагат само временно решение.

Прогнози

Но няма място за паника. В статия на сайта Conversation, изследователят Лусия Перес Диас от Лондонския университет каза, че пукнатината в крайна сметка ще раздели Африка на два континента през следващите десетки милиони години.

Според учения Голямата рифтова долина в Източна Африка е област, която се простира на 1860 мили (3000 км), от север на юг между Аденския залив, близо до Сомалия, и Зимбабве.

Тъй като е покрит с вулканична скала, специалистът смята, че северният регион може да бъде първият, който ще се разцепи.

Диас вярва, че пукнатината, която се появи в югоизточната част на Кения, ще раздели африканската плоча на две части, нубийската плоча на запад и сомалийската плоча на изток.

Тя също така обясни, че тъй като литосферата е подложена на хоризонтални сили, тя се разтяга, ставайки все по-тънка и по-тънка, докато не настъпи разкъсване, което причинява пукнатина.

Този процес е придружен от други природни явления като вулканични изригвания и земетресения. Според Лучия Перес Диас пукнатините са първият етап от разцепването на континента, което, ако се случи напълно, ще създаде нов океан.