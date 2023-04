Откриха място, което може да ни спаси от липсата на вода

Н апоследък много научни открития ни изумяват. Първо беше разпозната ужасяваща черна дупка, насочена право към нас, след това беше открита огромна дупка в слънцето и беше намерен изчезнал континент, който е изчезнал за 375 години.

Хората едва сега осъзнават, че под земната кора е скрит огромен океан, за което е и най-новото проучване в областта.

Massive ocean discovered beneath the Earth's crust containing more water than on the surface https://t.co/eFLSde1UJb

