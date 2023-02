Невиждан студ скова Испания (ВИДЕО)

П оследните два дни на месец февруари, а вероятно и на 1 март, началото на месеца на метеорологичната пролет, ще бъдат най-студените дни на годината (а също и на цялата зима) в Испания с минимални и максимални температури между 5 и 10 градуса под нормалните за това време на годината.

Във високите планински части на Пиренеите (над две хиляди метра) термометърът ще падне до -19°C, докато в населените места ще достигне до -7°C, според прогнозите на държавната метеорологична агенция за началото на седмицата.

От Aemet потвърдиха пред Surinenglis, че 27 и 28 февруари "може да се окажат най-студените зимни дни в Испания като цяло", като прогнозата е средната температура да се колебае между 1 и 2 градуса, при средна стойност за периода 1991-2020 г. между 8 и 9 градуса.

Забележителното понижение на температурите ще бъде придружено от снеговалеж на морското равнище, в точките на източната част на Кантабрийско море и каталунското крайбрежие, и особено забележимо на Балеарските острови. В северната част на Майорка е активирано червено предупреждение за натрупани количества от над 40 см за 24 часа в Сиера де Трамонтана от височина 400 м.

Много студеното време ще продължи през цялата седмица в по-голямата част от континенталната част на страната с интензивни студове, при които във вторник и сряда в големи части от вътрешността на страната ще падне под 5 градуса под нулата, а в планинските райони дори под 10 градуса.

Massive waves crashed against a seawall in Mallorca, amid storms and a mass of cold Arctic air that brought more wintry weather to Spain. https://t.co/fWqbp9hx1P pic.twitter.com/QXYeq16tHU

Въпреки че дневните температури ще започнат да се повишават от сряда, сланите ще продължат през голяма част от седмицата, но ще бъдат по-малко интензивни през втората половина "и с връщане на нормалните температури през уикенда", според Aemet.

Арктически произход

Зрелищното понижение на нивото на живак в термометрите е резултат от много студена въздушна маса с арктически произход, която ще започне да се оттегля от сряда, а с това ще настъпи и постепенно възстановяване на температурите, въпреки че поне до петък те ще продължат да бъдат под обичайните стойности за този период от годината.

В началото на седмицата се очаква общо понижение на дневните температури. В големи райони от северната половина на континента температурите няма да надвишават 5°C. Нощните температури ще се понижат днес и утре, като сланите ще обхванат на практика целия континент, с изключение на крайбрежните райони и югозападната част на страната.

Intense cold and snowstorms hit Spain! A DANA and new arctic air mass have brought freezing temperatures and snow to many parts of the country. Temperatures dropped to as low as -20°C in the Pyrenees. #SpainWeather #Snowstorm #ColdWeather #WinterStorm #WeatherForecast pic.twitter.com/nUr347BgIz