Изненада: Викингите са изпреварили Колумб с 500 години

И зследване потвърди, че викингите са били в Америка 500 години преди Христофор Колумб, съобщи сайтът на "Дейли мейл", позовавайки се на научно изследване на Исландския университет.

Археолози са анализирали дървен материал от пет различни места в Западна Гренландия, които са били населявани в периода между 1000 и 1400 г. Резултатите показват, че някои от пробите са от видове, внесени от Америка и Европа. Бучинишът и източният северноамерикански бор например не се срещат в Северна Европа по време на второто хилядолетие.

Според някои "саги", разпространявани от викингските общества, първият европеец, стъпил на американския континент, е Лийф Ериксон. Именно той би трябвало да е донесъл дървен материал.

