Площта около Антарктида се е свила до най-ниските си нива в историята

П лощта на ледената покривка около Антарктида се е свила до рекордно ниско ниво за последните 44 години, съобщи вестник „Гардиън“.

Според сателитни данни топенето на леда около 18 000-километровата брегова линия на Антарктида продължава и "към 25 февруари покритието му се е свило до нов рекорден минимум от 1,79 млн. кв. км" - исторически минимум от началото на сателитните наблюдения, започнали през 1979 г. По този начин предишният рекорд е счупен със 136 000 кв. км, което е два пъти повече от площта на остров Тасмания.

The 'heartbeat' of #Antarctica 💓 is the largest seasonal physical change on the surface of Earth, where sea ice expands to cover roughly three times the area of Australia in winter and shrinks to about a fifth of that in summer.

(animation: @NASAEarth)

Всяка година крайбрежните води на континента се променят значително, като през септември морският лед достига максимална площ от около 18 млн. кв. км, а през февруари спада до малко над 2 млн. кв. км.

Но всичките четири десетилетия на сателитни наблюдения никога не е имало по-малко лед около континента, отколкото през миналата седмица.

Според експерта Уил Хобс от Австралийския университет в Тасмания "наблюдаваме по-малко лед. Това е циркумполярно (принадлежащо към една от полярните зони на Земята) събитие", каза той.

Съдбата на Антарктида - особено на леда на сушата - е важна, тъй като континентът притежава достатъчно лед, за да повиши морското равнище с много метри, ако се разтопи.

This is what Antarctica looks like under the ice⬇️. Thwaites will most likely not contribute much to sea level rise. Besides, there are hundreds of volcanoes in the area around Thwaites. ➡️Lots of geotherm. activity. Lbnl, the seas around Antarctica are more likely cooling.

Една от основните области на безпокойство е значителната загуба на лед около моретата Амундсен и Белингхаузен в западната част на континента. По-силните явления от типа "Ел Ниньо" могат да ускорят необратимото топене на антарктическия лед, сочи изследване.

В района на Антарктида се намира ледникът Тейтс, известен като "ледника на Страшния съд". Ако той се разтопи нивото на Световния океан може да се повиши с половин метър.

Антарктида е трудна за изучаване не само поради отдалечеността си, но и поради предизвикателствата, свързани със събирането на данни около континент, изложен на огромни колебания във ветровете и бурите от всички страни.

In 4 decades of monitoring, the least ice around Antarctica was last week. A new record low of 1.79m sq km on 2/25/23 and beating – almost the area of N. Dakota. Antarctica holds enough ice to raise the sea by many metres if it melt.

"Антарктида може да изглежда далечна, но промените около нея могат да повлияят на глобалния климат, а топящите се ледени покривки засягат крайбрежните общности по целия свят", заявява климатологът Ариан Пурич от австралийския университет Монаш. "Всички модели предвиждат, че със затоплянето на климата очакваме антарктическият морски лед да намалее", казва тя. "Всеки трябва да е загрижен за това, което се случва в Антарктида."