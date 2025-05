Катастрофа с хеликоптер в руската Орловска област, екипажът е загинал

В оенен хеликоптер се разби днес край селището Наришкино в руската Орловска област, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Агенция ТАСС съобщи, че няма жертви сред местното население и че на място работят противопожарни екипи.

In the Oryol region, a military Mi-8 helicopter crashed during a scheduled flight, the crew died.



According to some reports, it was transporting ammunition. The preliminary cause of the Mi-8 crash in the Oryol region is a technical malfunction. pic.twitter.com/LekgWGXa8c