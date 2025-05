Барабанистът на The Devil Wears Prada загина в самолетна катастрофа

Б ившият барабанист на The Devil Wears Prada, Даниел Уилямс, и утвърденият музикален агент Дейв Шапиро загинаха при самолетна катастрофа в Сан Диего в ранните часове на четвъртък. Новината бе потвърдена от агенцията на Шапиро — Sound Talent Group, както и от бившите колеги на Уилямс от групата.

Самолетна катастрофа в Сан Диего: Евакуация и пожари в жилищен квартал

Двамата са били сред шестимата пътници на борда на частен самолет, излетял от Тетерборо, Ню Джърси. Машината се е разбила около 3:45 ч. сутринта в жилищен квартал, населен предимно с военни семейства, съобщиха от Федералната авиационна администрация (FAA).

По данни на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB), при гъста мъгла самолетът е закачил електропровод, преди да се разбие в жилищна сграда и да предизвика пожар. Разследването продължава, като се очаква официално потвърждение на самоличността на всички загинали. Властите не вярват да има оцелели, но по чудо няма жертви или сериозно пострадали сред жителите на района.

Смъртта на 39-годишния Уилямс бе потвърдена чрез публикации в социалните мрежи от групата The Devil Wears Prada, с която той е съосновател още от 2005 г. „Без думи. Дължим ти всичко. Обичаме те завинаги“, написа групата до снимка на Уилямс.

Водещият китарист Джереми ДеПойстър изрази скръбта си в личния си профил: „Нямам думи. Сърцето ми е разбито. Обичам те, човече.“

42-годишният Шапиро, съосновател на Sound Talent Group — агенция, представляваща артисти като Sum 41, Story of the Year и Parkway Drive — също бе потвърден сред жертвите.

„Молим да уважите поверителността на близките в този труден момент“, се казва в официалното изявление, разпространено чрез Billboard.

Трагедията предизвика вълна от реакции в социалните мрежи от представители на музикалната индустрия.

„Почивайте в мир, Дейв Шапиро, Даниел Уилямс и всички, загинали в този полет. Дейв ми помогна с някои от първите ми концерти. Имах удоволствието да свиря с Даниел — винаги беше вдъхновение. Напуснахте ни твърде рано“, написа музикалният мениджър Терънс Кофлин в X (бившия Twitter).

Няколко часа преди трагедията Уилямс публикува последна снимка от пилотската кабина на самолета с надпис: „Тръгвамееее“.

