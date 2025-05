Самолетна катастрофа в Сан Диего: Евакуация и пожари в жилищен квартал

М алък самолет се разби в жилищен квартал на Сан Диего при мъгливо време рано сутринта в четвъртък, предизвиквайки пожари в около 15 къщи и евакуация на няколко квартала, съобщиха властите.

„Имаме реактивно гориво навсякъде“, заяви помощник-началникът на пожарната служба Дан Еди по време на пресконференция. „Основната ни цел е да претърсим всички тези домове и да изведем всички навън незабавно.“

🚨 UPDATE: Cessna Citation II/S550 crashes into military housing near Sample St, San Diego, en route to Montgomery-Gibbs Airport. Homes & vehicles on fire; no injuries reported. Evacuation center set up, area cordoned off. pic.twitter.com/uBUT0DJwdT