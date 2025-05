Александър Вучич е приет за лечение в болница

С ръбският президент Александър Вучич бе приет днес във Военно-медицинска академия в Белград, след като се наложи да прекъсне посещението си в САЩ, предаде ТАНЮГ.

Вучич бе посрещнат в болницата от министъра на здравеопазването Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

🇷🇸 Serbian President Aleksandar Vucic was urgently hospitalized at the Military Medical Academy in Belgrade, Serbian media reports.



The day before, he urgently cut short his visit to the United States and returned to Serbia.



He likely will not attend the Moscow parade now. pic.twitter.com/WYmm8TzE77