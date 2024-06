Канибал ли е Арми Хамър? Актьорът бе обвинен от българка

А ктьорът Арми Хамър получи куп обвинения, включително, че обича да яде хора, което тотално удари кариерата му. Всъщност той го нарече „смърт на егото, смърт на кариерата“. Актьорът беше принуден да признае „неутронната бомба“ , която избухна в живота му.

Арни каза в подкаста Painful Lessons: „Всъщност сега съм на място, където съм наистина благодарен за това, защото там, където бях в живота си, преди да ми се случат всички тези неща, никога не съм се чувствал добре, никога не съм бил на място, където съм имал самочувствие."

Armie Hammer is speaking out about the allegations of cannibalism, sexual misconduct and an accusation of rape that upended his career three years ago, saying this weekend that he is “grateful” for the experience. https://t.co/Yqz8xb8e2x