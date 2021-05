Кал от водни басейни разкрива човешкото въздействие върху Земята

У чени изследват проби, взети от блатни дъна и речни корита в опит да погледнат назад във времето и да проучат въздействието на хората върху природата, съобщи BBC.

Резултатите сочат, че е нужна радикална промяна в досегашните разбирания за това кога е започнало това въздействие.

Д-р Ондрей Мотъл и колегите му от университета на Берген, Норвегия, изследват пробите и извличат от тях информация каква растителност се е развивала в почвата преди хилядолетия.

Very cool to see palaeo on BBC news! https://t.co/JdSytNm5Sx