Четиригодишно момиче почина, ухапано от куче в Германия

Ч етиригодишно момиче е починало, след като било ухапано от семейното куче, докато си е играело, съобщиха полицията и прокуратурата в източната германска провинция Саксония-Анхалт, цитирани от ДПА.

Кучето е описано като американски стафордширски териер — порода, известна като питбул териер.

Според информацията хората, намиращи се наблизо, са се опитали да издърпат кучето, но не са успели да предотвратят получаването на тежки наранявания. Извиканият лекар е могъл само да констатира смъртта.

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Нападението е станало вчера следобед в Дроза, община Остeрниенбургер Ланд.

Срещу 32-годишната майка и 30-годишен семеен приятел е образувано разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи, че майката получава психологическа помощ.

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Кучето е отведено в приют за животни. Засега не се съобщават допълнителни подробности.