Свят

Над 5000 починали заради жегите в Германия

Тези данни се вписват в мрачната картина в цяла Европа

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 17:15
Над 5000 починали заради жегите в Германия
Източник: AP/БТА

В Германия тази година са регистрирани около 5120 смъртни случая, които са свързани с горещата вълна. Повечето от тях са от края на миналия месец, когато средната седмична температура надхвърли значително 20 градуса по Целзий, предаде „Ройтерс“, като се позова на Института за обществено здраве „Роберт Кох“.

Около 4270 от починалите са хора на възраст над 75 години, констатира „Роберт Кох“ в седмичния си отчет. Повечето от тях са жени - нещо, което се обяснява с по-големия дял на жените в най-високата възрастова група.

2300 души са загинали от горещата вълна в Европа през юни

Тези данни се вписват в мрачната картина в цяла Европа, отбелязва ДПА.

Програмата на ЕС за наблюдение на климата „Коперник“ каза, че тази година Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, откакто се води съответната статистика, със средна температура от 20.74 градуса.

Европа под червен код: Екстремна гореща вълна чупи температурни рекорди в Германия и Франция

Властите във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия регистрираха повече от 4700 смъртни случая в периода на горещата вълна от 20 до 28 юни. 

Западна Европа преживя най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирайки данните след горещата вълна в края на месеца.

Миналият месец е бил и вторият най-топъл юни в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за юни от началото на наблюденията, съобщи в месечния си бюлетин Службата за климатични промени „Коперник“ на Европейския съюз.

Средната температура в Западна Европа през юни е била 20,74 градуса по Целзий или с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991 – 2020 г., показват данните.

Службата „Коперник“ определя региона като територия, простираща се от Испания и Великобритания на изток до Италия, Германия и части от Австрия. Западна Европа е преживяла три интензивни горещи вълни в рамките на последните три месеца, като Испания и Португалия тази седмица отново са обхванати от екстремни жеги.

„Юни 2026 г. показа колко дълбоко се променя климатът“, посочи Саманта Бърджис, стратегически ръководител в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози. По думите ѝ последиците са „все по-интензивни горещи вълни, трайно затопляне на океаните и нарастващи рискове за хората, екосистемите и инфраструктурата в Европа и извън нея“.

Екстремните температури допринесоха и за разпространението на горски пожари на Иберийския полуостров и във Франция, както и за задълбочаване на условията на суша.

Емисиите на парникови газове, предимно от изгарянето на въглища, петрол и газ, са повишили средната температура на планетата с около 1,4 градуса по Целзий спрямо периода преди индустриализацията през XIX век, според Световната метеорологична организация.

По-високата изходна температура означава, че при горещи вълни днес могат да се достигат по-високи максимални стойности.

„Връзката между горещите вълни и глобалното затопляне е една от най-преките: на по-топла планета ще има повече горещи вълни и те ще стават по-интензивни“, каза климатологът Йоери Рьогел от Имперския колеж в Лондон.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Божидара Рондова, Михаил Евлогиев    
Гореща вълна Германия Европа
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