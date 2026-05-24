Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

24 май 2026, 18:28
Източник: БТА

И талианският премиер Джорджа Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна, при която беше използвана ракета „Орешник“, предаде АНСА.

"Осъждам твърдо тежката руска атака, която отново порази гражданската инфраструктура в Украйна, при продължаваща ескалация на използваните оръжия. Оставаме солидарни с украинския народ, който вече повече от четири години понася драматичните последици от тази агресивна война. Ще продължим да работим решително заедно с европейските и международните партньори, за да подпомогнем пътя към справедлив и траен мир, се казва в изявление, разпространено от канцеларията на Мелони.

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че Русия е нанесла удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“. Новината обяви украинският президент Володимир Зеленски.

Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.

Украинските въоръжени сили съобщиха също така, че през нощта са нанесли удар по нефтен товарен док на петролния терминал на „Таманнефтегаз“ на черноморското крайбрежие в руския Краснодарски край. В резултат на атаката е бил повреден нефтен товарен кран.

Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли през нощта удари по цели в Украйна, използвайки четири вида ракети - „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия, съобщиха руските държавни медии.

Според министерството атаките, всичките успешни, са били нанесени срещу украински военни командни съоръжения, въздушни бази и други предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, предаде руската новинарска агенция Интерфакс.

„Сред поразените цели днес по време на масирания удар в Киев и Киевска област с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, както и с крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни безпилотни летателни апарати, са обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и пунктове за управление на главното командване на сухопътните войски, главното управление на разузнаването на украинското Министерство на отбраната и други командни пунктове на ВСУ“, заявиха от руското министерство на отбраната, цитирани и от ТАСС.

