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Премахнаха името на Тръмп от прочутия "Кенеди център" във Вашингтон

След съдебна заповед и среднощни гръмотевични бури, строителни екипи във Вашингтон демонтираха незаконно поставеното име на американския президент Доналд Тръмп от фасадата на легендарния център за изкуства, докато граждани скандираха по улиците

13 юни 2026, 18:13
Премахнаха името на Тръмп от прочутия "Кенеди център" във Вашингтон
Източник: Getty Images

С троителни работници във Вашингтон започнаха спешно да премахват името на американския президент Доналд Тръмп от фасадата на прочутия Център за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“. Това се случи само броени часове след като изтече крайният срок, наложен от федерален съд в САЩ, съобщава ВВС.

Миналия месец федералният съдия Кристофър Купър от Окръжния съд на САЩ отсече, че името на действащия президент е било добавено към сградата на културната институция абсолютно незаконно. Той разпореди буквите да бъдат демонтирани най-късно до петък, 12 юни. Администрацията на Тръмп направи отчаян опит в последния момент да блокира изпълнението на заповедта, но искането им бе категорично отхвърлено от магистратите.

  • Среднощна драма под дъжда и скандирания „Свалете го!“

Изграждането на скелето около сградата започна още в петък вечерта, привличайки огромни тълпи от граждани, които се събраха да наблюдават историческия демонтаж. Въпреки че мощни гръмотевични бури над американската столица забавиха работата за няколко часа, екипите продължиха в ранните часове на събота.

За да скрият процеса по премахването на огромните букви, работниците спуснаха дълги пластмасови пана пред конструкцията. Според репортажи на американските медии, събралите се по улиците минувачи са скандирали масово „Свалете го!“, докато името на президента е изчезвало от фасадата.

  • Правният абсурд: Тръмп се назначи сам за шеф на центъра

Предисторията на скандала датира от миналата година, когато Доналд Тръмп обяви мащабен план за „ребрандиране“ на американската столица, включващ добавянето на собственото му име към редица държавни обекти.

През февруари 2025 г. той направи безпрецедентен ход – смени няколко от попечителите в управителния съвет на Центъра „Кенеди“, назначи самия себе си за попечител, а след това се избра и за председател на престижния център за изкуства. Веднага след това името му бе монтирано на фасадата.

Съдът обаче беше безпощаден. Според американското законодателство тази културна институция е официален национален паметник в чест на убития президент Джон Ф. Кенеди. Съдия Купър постанови, че:

Никакви промени в името или статута на институцията не могат да бъдат правени от Белия дом без изричното одобрение и гласуване в Конгреса на САЩ.

Магистратите също така блокираха плановете на Тръмп за временно затваряне на центъра заради мащабни ремонти. Апелативният съд отказа да се намеси и да спаси буквите на президента, позволявайки премахването им да приключи още тази сутрин. От администрацията на Тръмп изразиха недоволство и заявиха, че премахването на името ще създаде „объркване“, ако решението бъде обжалвано и отменено на по-горна инстанция.

Доналд Тръмп Център Кенеди Вашингтон САЩ демонтаж федерален съд политически скандал
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