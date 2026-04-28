Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир

Т ръмп не е доволен от новото иранско предложение за мир, защото то не включва иранската ядрена програма. Това заяви представител от Белия дом, цитиран от "Ройтерс".

“Той не хареса предложението”, заяви представителят.

По-рано американският президент обсъди предложението с високопоставени свои съветници по национална сигурност.

Конфликтът между САЩ и Иран остава в застой с намалени енергийни доставки от региона.

Ирански източници вчера заявиха, че предложението ще остави настрана дискусиите за иранската ядрена програма до края на войната и до разрешаване на спорните точки за корабоплаването в Залива.

Вашингтон от своя страна каза, че ядрените въпроси трябва да бъдат решени от самото начало.

Работата по преодоляване на различията между САЩ и Иран “не е спирала“, заявиха от своя страна представители на посредника Пакистан.

Но надеждите за възобновяване на опитите за мирно споразумение намаляха, след като през уикенда Тръмп отмени планираното пътуване в пакистанската столица на специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя си Джаред Къшнър.