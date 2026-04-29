Свят

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Те ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли

29 април 2026, 08:37
Източник: iStock Photos

Д ържавният департамент на САЩ обяви, че ще издаде ограничен брой юбилейни паспорти с портрета на Доналд Тръмп – поредният пример за това как администрацията поставя образа или името на американския президент върху официални документи, предаде "Ройтерс".

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

Паспортите ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот, който обаче не спомена, че паспортите ще съдържат образа на Тръмп.

САЩ спряха да издават паспорти със знака "Х" в графата за пол

Визуализации, предоставени от Държавния департамент, показват, че портретът на Тръмп е разположен на страница вътре в паспорта, срещу изображение на подписването на Декларацията за независимост през 1776 година. 

САЩ издадоха първия паспорт с "Х" в графата за пол

„Тези паспорти ще се отличават с персонализирани илюстрации и подобрени изображения, като същевременно запазват същите защитни елементи, които правят американските паспорти най-сигурните документи в света“, заяви Пигот.

Не е ясно дали американските граждани ще имат право да откажат да получат юбилейния паспорт, но представител на Държавния департамент заяви, че няма да се начислява допълнителна такса за получаване на един от ограничената серия юбилейни паспорти.

Американският монетен двор също обяви планове за възпоменателна златна монета с образа на Тръмп по случай годишнината от основаването на страната, а Министерството на финансите заяви, че хартиени банкноти ще носят подписа на Тръмп – първият случай, в който действащ президент подписва американски пари.

В САЩ ще вписват пол по свое решение в паспортите си

Откакто Тръмп се върна на поста си в началото на миналата година, администрацията му също така кръсти на негово име известни сгради във Вашингтон, планирана за строеж серия военни кораби на военноморските сили, визова програма за богати чужденци, управляван от правителството сайт за лекарства с рецепта и федерални спестовни сметки за деца, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Последвайте ни
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре

Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Защо котката спи върху главата ми

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
<p>Петролът отново тръгна нагоре</p>
Ексклузивно

Петролът отново тръгна нагоре

Преди 1 час
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
Ексклузивно

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Преди 16 минути
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Ексклузивно

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Преди 16 минути
<p>Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие</p>
Ексклузивно

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Преди 50 минути
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите</p>

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Технологии Преди 43 минути

Моделът залага на атрактивен дизайн, комфортно поведение и щедро вътрешно пространство, което се допълва от възможността за конфигуриране на салона със 7места, а това значи данъчно облекчение

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Свят Преди 1 час

Преговорите със САЩ са в задънена улица

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

България Преди 1 час

.

Тестостеронът не ви прави агресивни: 5 факта за мъжкия хормон

Любопитно Преди 1 час

След 30-40-годишна възраст тестостеронът при мъжете обикновено намалява, но не толкова, колкото по време на менопаузата при жените

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

Любопитно Преди 1 час

Мазнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 2 часа

Той даде ексклузивно интервю в подкаст поредицата “Кухнята след Ада”

Крал Чарлз

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели, че има „бабешко“ хоби

Любопитно Преди 2 часа

Разкритието беше направено на градинско парти, организирано в резиденцията във Вашингтон на британския посланик сър Крисчън Търнър, като постави спокоен край на ден, изпълнен с дипломация на високо ниво

Сенна хрема: Девет съвета за справяне със сезонните алергени

Сенна хрема: Девет съвета за справяне със сезонните алергени

Любопитно Преди 2 часа

От най-ефективните лекарства до най-честите алергени, които трябва да избягвате, разглеждаме научно обосновани съвети, които би трябвало да намалят сезонните ви страдания

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Любопитно Преди 2 часа

Най-често това е просто пренапрежение, лека дехидратация или просто извиване на крака насън, дразнещо нервните окончания

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Любопитно Преди 2 часа

Забравете за строгите ограничения и чуждото мнение: Психологът Сергей Ланг разкрива защо малките удоволствия, качественият сън и движението са ключови за психическото здраве и как да „изключите алармата“ на вътрешното напрежение в няколко стъпки

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Свят Преди 10 часа

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник

<p>Украйна нанесе тежък удар на руските ракетни войски</p>

Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Свят Преди 11 часа

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания от това място

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Свят Преди 11 часа

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

България Преди 12 часа

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

Всичко от днес

От мрежата

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 април, сряда

Edna.bg

Непредвидим дуел между Атлетико Мадрид и Арсенал в ШЛ

Gong.bg

Анри: Олисе накара Мендеш да изглежда като изгубен юноша, дузпата срещу Дейвис е срам

Gong.bg

Къде ще вали пролетен сняг в следващите дни

Nova.bg

Георги Клисурски посъветва редовния кабинет да съкрати "раздутите разходи", преди да предприема нови мерки

Nova.bg