Вдигнаха самолети на НАТО заради мистериозен обект в Литва

Л итва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се е оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Ройтерс.

Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. По-късно обаче стана ясно, че тревогата е била предизвикана от метеорологичен балон.

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Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неотдавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. В някои случаи украински дронове с голям обсег, насочени към цели в Русия, са се отклонявали от курса и са навлизали в съседни държави.

От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон.