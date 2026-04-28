"Бронираната" бална зала в Белия дом може да промени сигурността на Тръмп

И деята за нова бална зала в Белия дом с висока степен на защита отново излезе на преден план, след като въоръжен нападател проникна в близост до президента Доналд Тръмп по време на официално събитие, повдигайки въпроси за сигурността на държавния глава, пише Newsweek.

Не отне много време на президента Доналд Тръмп, след като беше спешно евакуиран от хотел "Вашингтон Хилтън", докато агенти на "Сикрет сървис" и служители на реда обезвреждаха предполагаем стрелец, да заговори за своя проект за бална зала.

"Тя е защитена от дронове. Има бронирано стъкло. Имаме нужда от тази бална зала", заяви Тръмп пред множество репортери в събота вечер, повечето от които все още бяха облечени в смокинги и вечерни рокли от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки, след като Източното крило на Белия дом беше съборено, за да освободи място за проекта.

Администрацията на Тръмп настоява, че обектът е необходим по съображения за национална сигурност, като аргументира, че политическото насилие се е увеличило през последните години и сградата е нужна, за да защити висшите държавни представители.

Проектът беше замразен през март. Но след събитията в събота, когато въоръжен нападател премина през контролно-пропускателен пункт и се насочи към зала, пълна с политици, знаменитости и самия президент, аргументите в полза на балната зала отново набраха сила.

Тръмп, който похвали реакцията на "Сикрет сървис" и органите на реда, определи хотела като "не особено сигурен" и заяви, че инцидентът "никога нямаше да се случи", ако вечерята беше проведена в планираната бална зала, която трябва да бъде изградена на мястото на разрушеното Източно крило.

Тръмп разкри детайли за "масивния военен комплекс" под Белия дом

Какво се случи в събота

Малко след 20:30 ч. местно време се чуха няколко изстрела, докато висши представители бяха изведени от залата. Кадри показват как униформен агент извежда вицепрезидента Джей Ди Ванс от мястото му, а други присъстващи панически напускат помещението, докато охранителните екипи действат.

Тръмп публикува кратко видео от охранителни камери, на което се вижда човек, преминаващ през контролен пункт, преди агенти да насочат оръжията си към него. Един агент е бил ранен, въпреки че е носел бронежилетка, и по-късно е изписан от болница.

По-късно президентът разпространи снимки на заподозрения, учителя от Калифорния Коул Алън, с белезници и проснат на пода, заобиколен от агенти. Според полицията той е бил въоръжен с няколко оръжия и е бил настанен в хотела като гост.

"Той едва успя да пробие периметъра", заяви в неделя изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш, като добави, че първоначалните данни сочат, че нападателят е целял високопоставени представители на администрацията, включително президента.

"Сикрет сървис" заяви, че е приложил "многослойна система за сигурност" и е имал "редица контрамерки" по пътя на заподозрения към залата.

A permanent White House ballroom is a critical step toward stronger security. After the shooting at the WHCD, I joined @MorningsMaria to explain how it would improve safety for major events. pic.twitter.com/CQSWHfSpFX — Rep. Mike Rulli (@RepMichaelRulli) April 27, 2026

Визията за бална зала и бункер

Балната зала и подземният комплекс са предвидени да изпълняват различни функции. Администрацията представя залата от около 8300 квадратни метра като сигурно пространство за събития с до 1000 високопоставени гости, докато "масивният" подземен комплекс ще бъде под контрола на американската армия.

Съоръжението ще функционира подобно на други аварийни бункери в САЩ, включително този в Маунт Уедър, щата Вирджиния, известен като съоръжение на"Страшния съд".

Тръмп заяви, че подземният обект ще разполага с бомбоубежища, високотехнологични медицински съоръжения, модерни комуникационни системи и защита срещу биологични оръжия. По думите му бункерът ще има и стомана, устойчива на ракети, тавани, непроницаеми за атаки с дронове, както и взривоустойчиво стъкло.

Балната зала, според Тръмп, на практика ще служи като "покрив" за бункера. Без тези съоръжения, твърди той, бъдещите лидери няма да бъдат в безопасност в най-разпознаваемата сграда в САЩ.

В Белия дом вече съществуват съоръжения за извънредни ситуации. В продължение на десетилетия Президентският център за извънредни операции (PEOC) се намира под Източното крило, а самият Тръмп беше отведен там през май 2020 г. по време на протестите след убийството на Джордж Флойд. Според някои информации този център вече е премахнат.

Мненията за проекта са разделени. Някои го виждат като инструмент за засилване на националната сигурност, докато други го определят като скъп и излишен проект.

"Ако беше необходимо, някой щеше да го предложи по-рано и да го прокара през Конгреса", коментира бивш служител на Белия дом при условие за анонимност.

Други експерти обаче не са съгласни. Според бившия служител на "Сикрет сървис" Бил Гейдж бална зала с бронирано стъкло и ограничен обществен достъп има смисъл от гледна точка на сигурността.

Как би се променила защитата на президента

Тръмп преживя два опита за покушение по време на предизборната си кампания през 2024 г., включително инцидент, при който беше ранен в ухото по време на митинг в Пенсилвания.

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк през 2025 г., Белият дом заяви, че политически мотивираното насилие е "значително нараснало".

"Средата на заплахи се промени", коментира Гейдж.

Въпреки че "Сикрет сървис" редовно проверява хотела "Вашингтон Хилтън" и след покушението срещу Роналд Рейгън през 1981 г. са въведени допълнителни мерки за сигурност, защитата на президента в Белия дом би била по-лесна за преодоляване, посочват експерти.

В хотелите службите за сигурност се стремят да ограничат неудобствата за гостите, което създава допълнителни рискове. В Белия дом достъпът е значително по-строго контролиран, а охранителните проверки могат да бъдат изнесени далеч от основните събития.

Освен това, при извънредна ситуация, подземните бункери в Белия дом са много по-близо от защитените помещения в хотелите.

Republicans are fracturing over Trump's brazen scheme to stick taxpayers with a $400 million bill for a White House ballroom, cynically pitched in the aftermath of the White House Correspondents' Dinner shooting.https://t.co/LyYoETXne5 — tomwellborn3rd (@TomWellborn3) April 28, 2026

Спор около "националната сигурност"

Проектът за балната зала беше спрян в края на март, след като организация за опазване на историческото наследство заведе дело срещу разрушаването на Източното крило. Администрацията обжалва решението, настоявайки, че строежът е необходим за националната сигурност.

Федерален съдия постанови през април, че строителството над земята трябва да бъде спряно до одобрение от Конгреса, но това не важи за подземния комплекс. По-късно апелативен съд позволи работата да продължи.

Заместник-директорът на "Сикрет сървис" Матю Куин заяви в съдебни документи, че незавършеният проект затруднява ефективната защита на президента.

"Две неща могат да бъдат верни едновременно", обобщи Гейдж. "Знаем, че Тръмп харесва големи сгради и проекти. Но вероятно наистина е необходима и силно защитена зона, както за него, така и за бъдещите президенти."