България

Йотова и Пелегрини: Европа отсъства в преговорите за Украйна

Йотова и Пелегрини обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз

Николай Киров Николай Киров

22 септември 2026, 20:47
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Е вропа отсъства в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Това беше фокусът на разговора между държавния глава Илияна Йотова в Ню Йорк със словашкия ѝ колега Петер Пелегрини. Двамата проведоха среща в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Илияна Йотова и Петер Пелегрини заявиха, че на общоевропейско ниво липсва адекватна реакция на покачващите се цени на горивата, а всяка държава реагира самостоятелно.

Във фокуса на разговора беше „отсъстващата роля на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна“.

Йотова изтъкна, че „Европейският съюз, който е пряко засегнат от конфликта, трябва да има активна позиция и да инициира разговорите за мир“.

Йотова и Пелегрини обсъдиха и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (2028-2034 г.), като подчертаха необходимостта от запазване на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които подкрепят по-слабо развитите държави членки. България и Словакия са част от групата в ЕС „Приятели на кохезията“.

Необходимостта от изграждане на свързаност в Югоизточна Европа – транспортна и енергийна, също беше изтъкната като приоритет от българския президент и словашкия й колега.

На срещата беше подчертано, че е недопустимо развитието на Европейския съюз на няколко скорости с превес на по-големите страни.

Редактор: Николай Киров
Източник: ADMP    
Илияна Йотова Петер Пелегрини Война в Украйна
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