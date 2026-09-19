НАТО: Приветстваме съобщението за близкото споразумение между САЩ, Дания и Гренландия

Н АТО приветства постигнатото съгласие между САЩ, Дания и Гренландия, което дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на полуавтономната датска територия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на говорител на Северноатлантическия алианс.

По думите на говорителя на алианса споразумението ще „спомогне за укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството в този жизненоважен регион“.

„Приветстваме съобщението, че скоро ще бъде подписано споразумение между САЩ, Дания и Гренландия“, каза говорителят на НАТО.

Арктика и Северният Атлантик са от основно значение за нашата колективна сигурност, добави той.

НАТО ще продължи да дава своя принос за укрепване на сигурността в Арктика, каза още говорителят на алианса.