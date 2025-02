Какво ще се случи, когато папа Франциск почине?

С мъртта на всеки папа предизвиква сложна поредица от събития, които са се формирали в продължение на векове. Папа Франциск, който в момента е хоспитализиран с двустранна пневмония, вече е одобрил съкратена версия на традиционното папско погребение, като е избрал да избегне някои от древните ритуали.

Въпреки това, когато настъпи смъртта му, ще се задейства строго хореографиран процес, преминаващ през деветдневен траур, излагане на тялото за поклонение, погребение и избор на нов глава на Католическата църква, пише POLITICO.

Here’s what will happen when Pope Francis dies 👇 https://t.co/sDpRvU3sOR