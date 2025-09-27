България

Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

Всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор, допълни той

27 септември 2025, 21:39
Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС
Източник: БТА

С ергей Лавров, който говори на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН коментира обвиненията срещу Русия, че планира да атакува страни от НАТО, съобщи "Фокус".

"Западът обвини Русия, че планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Владимир Путин многократно е опровергал тези провокации, Русия няма и не е имала такива намерения“, заяви Лавров.

"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос. Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".

"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий".

Източник: "Фокус"    
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Залужний разкри истината за войната в Украйна

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

