Сергей Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

С ергей Лавров, който говори на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН коментира обвиненията срещу Русия, че планира да атакува страни от НАТО, съобщи "Фокус".



"Западът обвини Русия, че планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Владимир Путин многократно е опровергал тези провокации, Русия няма и не е имала такива намерения“, заяви Лавров.

"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос. Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".

"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий".